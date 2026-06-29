WAIQ 2026 reúne en Harvard a líderes globales para impulsar una IA con impacto social positivo

WAIQ nace como programa formativo en Harvard Law School y evoluciona a un think tank internacional independiente, centrado en analizar las tecnologías emergentes, sus oportunidades de innovación y su impacto social.

WAIQ (Web3, Inteligencia Artificial y Tecnologías Cuánticas), el Real Colegio Complutense (RCC), Harvard Law School y PONS Escuela de Negocios celebran la 4º edición del “Web3, AI and Quantum Computing (WAIQ)” en la Universidad de Harvard (Boston).

WAIQ, comunidad de profesionales vinculados a ecosistema deeptech, con el apoyo del Real Colegio Complutense (RCC), la Harvard Law School y PONS Escuela de Negocios ha celebrado en la Universidad de Harvard en Boston la 4º edición del Summer Course “Web3, AI and Quantum Computing (WAIQ)”, una iniciativa internacional que reúne a CEOs, directores de innovación y líderes tecnológicos de las principales empresas de España con el objetivo de analizar el impacto de las tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, computación cuántica y Web3 y avanzar en modelos de gobernanza responsable de la tecnología en la empresa.

Con el respaldo de Qilimanjaro, Qcentroid, BLUZEC y PONS IP como patrocinadores, WAIQ refuerza así su posicionamiento como think tank internacional que conecta innovación, empresa y toma de decisiones estratégicas en entornos de alta complejidad tecnológica, consolidando este espacio de reflexión y networking como referente para anticipar el impacto real del deeptech en las empresas y la sociedad.

Computación cuántica y procesamiento de datos

A lo largo de tres jornadas, profesionales de organizaciones globales y multinacionales tecnológicas tan relevantes como la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Naciones Unidas (ONU) o Globethics, junto a empresas tecnológicas como Arcelor Mittal, IBM, Santander, Amazon Web Services (AWS), IBM, NVIDIA, Qcentroid, Qilimanjaro, Quantum Motion o Telefónica, INECO, Valoriza han abordado de forma aplicada los principales vectores de transformación, desde la inteligencia artificial y su impacto en sectores clave, hasta la computación cuántica y sus implicaciones en ciberseguridad y procesamiento de datos, junto con el papel de la cultura de innovación y el corporate venturing en la identificación y captura de valor tecnológico.

La propiedad industrial, un año más, se ha consolidado como tema transversal del programa integrándose en el debate como una palanca crítica para transformar avances tecnológicos en activos económicos, proteger la innovación y reforzar la competitividad empresarial en un entorno global marcado por la aceleración de la inteligencia artificial y la computación cuántica.

Este año la coincidencia de WAIQ en Boston con la celebración de Quantum.Tech, uno de los principales eventos internacionales del sector, ha permitido ampliar el alcance del foro y reforzar su conexión con el ecosistema global de la computación cuántica.

Moonshot thinking: IA para la infancia y su impacto social positivo

Como elemento diferencial, en esta edición de WAIQ 2026 se ha incorporado un ejercicio de moonshot thinking centrado en la inteligencia artificial aplicada a la infancia, trasladando el foco del debate desde los riesgos hacia el diseño de soluciones con impacto social positivo y enfoque constructivo.

Este enfoque, desarrollado con la participación activa de empresas tecnológicas, responsables de innovación corporativa y expertos en ética digital, ha permitido explorar casos de uso, tendencias globales y propuestas orientadas al desarrollo educativo y social, integrando desde el inicio criterios de gobernanza responsable, transparencia y sostenibilidad tecnológica. El objetivo es continuar el desarrollo de este proyecto en otras acciones da la iniciativa WAIQ.

Luis Ignacio Vicente, consejero estratégico de PONS IP y uno de los fundadores de WAIQ ha destacado que “la inteligencia artificial representa una de las mayores oportunidades para impulsar un impacto positivo en la sociedad. El desafío pasa por integrar desde el diseño principios de gobernanza responsable y ética que orienten su desarrollo, especialmente en ámbitos como la infancia, donde su potencial transformador puede contribuir a construir un futuro mejor. Su conexión con nuevas tecnologías como Web 3 y cuántica permitirá potenciar ese efecto positivo. Siguiendo la filosofía WAIQ, para ello es necesario tener una visión holística que incluya las dimensiones sociales jurídica, tecnológica, regulatoria y de propiedad industrial”.

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