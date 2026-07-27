ZADAL promociona a Román Mejías a socio del área de Bancario y Financiero

El despacho de abogados ZADAL ha promocionado a Román Mejías a socio de su área de Bancario y Financiero. Este nombramiento reconoce su sólida trayectoria profesional y su contribución al crecimiento de la firma, al tiempo que refuerza una práctica estratégica para el despacho.
Román Mejías, que cuenta con una trayectoria consolidada, ha asesorado en operaciones de financiación complejas, trabajando con una cartera de clientes que incluye entidades financieras, empresas multinacionales y fondos de inversión, tanto en España como en mercados internacionales. Se especializa en Direct Lending, Non-Performing Loans (NPLs), refinanciaciones, reestructuraciones de deuda y coordinación de estructuras multinacionales.
Despacho transaccional de referencia
Constantino Vidal, socio director de ZADAL, ha señalado: "La incorporación de Román al grupo de socios supone un paso natural dentro de la evolución del despacho. Su liderazgo, criterio jurídico y capacidad para acompañar a nuestros clientes en operaciones de gran complejidad aportan un enorme valor a la firma. Este nombramiento refleja nuestra apuesta por seguir consolidando a ZADAL como un despacho transaccional de referencia, con un equipo capaz de ofrecer un asesoramiento altamente especializado en un mercado cada vez más sofisticado y exigente."
La firma, que cuenta actualmente con siete socios, refuerza con este nombramiento su práctica de Bancario y Financiera, consolidando su posición como despacho multidisciplinar de Derecho de los Negocios.