Celebrada la entrega de los Premios a la Innovación Jurídica Secciones 2026

La innovación fue otro de los grandes ejes del discurso del Decano, quien defendió que innovar en Derecho no consiste en dejarse llevar por la novedad, sino en ofrecer respuestas útiles y rigurosas a problemas reales

El Patio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid acogió la entrega de los Premios a la Innovación Jurídica de las Secciones ICAM 2026, una ceremonia que reunió a más de 200 invitados entre premiados, familiares, presidentes y representantes de las Secciones en una gala concebida para reconocer el talento, la especialización y la capacidad de innovación de la abogacía madrileña

El acto, que este año renovó su formato para convertirse en una celebración de alto valor institucional y colegial, puso de relieve el papel de las Secciones como espacios de conocimiento, debate técnico y excelencia profesional. A través de estos galardones, el ICAM reconoce las mejores aportaciones jurídicas del año en las distintas ramas del Derecho, premiando trabajos que destacan por su rigor, creatividad, utilidad práctica y contribución al avance de la ciencia jurídica.

La ceremonia contó con la presencia del Decano del ICAM, Eugenio Ribón, presidentes y presidentas de Secciones, representantes de las entidades colaboradoras y numerosos compañeros/as de la abogacía madrileña. Entre ellos, asistió también la Tesorera del ICAM, Lola Fernández Campillo, presidenta de la Sección de Derecho de los Animales, una de las áreas de especialización representadas en esta edición de los premios.

El Decano reivindica el papel de las Secciones como comunidad de conocimiento

Durante la ceremonia, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, subrayó el orgullo que representa para el Colegio contar con una abogacía capaz de investigar, anticiparse a los cambios sociales y tecnológicos y aportar soluciones jurídicas a los grandes retos del presente. “Estos Premios a la Innovación Jurídica de las Secciones ICAM no son únicamente una entrega de galardones. Son mucho más. Son la expresión de una forma de entender la profesión”, afirmó.

En su intervención, Ribón destacó que la abogacía madrileña “no se conforma con aplicar el Derecho: lo estudia, lo cuestiona, lo mejora y contribuye a transformarlo”, poniendo en valor que estos premios reflejan precisamente la misión de una gran institución colegial: “reconocer el talento, estimular la excelencia y generar espacios donde el conocimiento jurídico pueda crecer, compartirse y ponerse al servicio de la sociedad”.

El Decano incidió también en el papel esencial de las más de cincuenta Secciones profesionales del ICAM, que representan prácticamente todas las áreas del Derecho y convierten al Colegio en “una verdadera comunidad de conocimiento”. En este sentido, recordó que “las Secciones son el lugar donde el Colegio respira conocimiento” y afirmó que “el ICAM es mejor gracias a sus Secciones”, por su capacidad para conectar la institución con la realidad diaria de la profesión, anticipar debates y reforzar la especialización jurídica.

Además, Ribón quiso detenerse en la alta participación de jóvenes en esta edición, un dato que calificó como “especialmente esperanzador” y que refleja la implicación de las nuevas generaciones en la vida colegial. En concreto, 14 de los 45 abogados y abogadas seleccionados son jóvenes menores de 35 años y, si se suman los estudiantes premiados, más de la mitad de los reconocimientos concedidos corresponden a talento joven. “Cuando los jóvenes abogados investigan, escriben, proponen y se implican en la vida colegial, el futuro de la profesión deja de ser una promesa abstracta y se convierte en una realidad tangible”, subrayó Ribón, animando a los jóvenes premiados y participantes a aportar su mirada, su energía y su capacidad para hacer preguntas nuevas.

Por último, Ribón quiso felicitar de manera especial a todos los autores y autoras reconocidos, cuyas aportaciones pasarán a formar parte del patrimonio intelectual del Colegio. “Vuestros trabajos serán leídos, compartidos y publicados. Vuestras ideas pasarán a formar parte del patrimonio intelectual de este Colegio”, afirmó, antes de cerrar su intervención recordando que “el ICAM no es una sigla. El ICAM sois vosotros”.

Un reconocimiento a todas las ramas del Derecho

La edición de 2026 de los Premios a la Innovación Jurídica de las Secciones ha reconocido 45 aportaciones jurídicas que reflejan la diversidad, profundidad y especialización de la abogacía madrileña. Los trabajos premiados abordan cuestiones decisivas para el presente y el futuro del Derecho, desde la inteligencia artificial, los neuroderechos, la protección de datos, el legal design, la responsabilidad civil por sistemas automatizados o la gobernanza del neurodato, hasta materias como la fiscalidad, el consumo, la empresa, la familia, la contratación pública, la reestructuración, el arbitraje, el Derecho societario o las garantías bancarias.

La gala también puso de relieve la capacidad de la abogacía para responder a desafíos sociales de enorme actualidad, con investigaciones centradas en la protección de menores, la igualdad, la discapacidad, la extranjería, los derechos humanos, la justicia cognitiva, el bienestar animal, la sostenibilidad ambiental, el turismo, los videojuegos, el deporte, la energía o la seguridad jurídica en contextos de transformación tecnológica y económica.

Entre los trabajos galardonados destacan, además, propuestas vinculadas a nuevas fronteras del Derecho, como la regulación del riesgo de colisión en órbitas terrestres bajas, el uso de blockchain y smart contracts en el arbitraje, la protección de consumidores ante nuevas formas de financiación, el derecho al error en el sistema tributario, la fiscalidad territorial frente a la despoblación, el modelo Barnahus para la protección de víctimas menores de edad o los mecanismos adecuados de solución de controversias tras la Ley Orgánica 1/2025.

Todos estos trabajos reflejan una abogacía inquieta, rigurosa y comprometida con la mejora del ordenamiento jurídico, capaz de combinar tradición y vanguardia para ofrecer respuestas especializadas a una sociedad cada vez más compleja. Con esta nueva edición, los Premios a la Innovación Jurídica de las Secciones ICAM consolidan su papel como una de las iniciativas de referencia del Colegio para promover la investigación aplicada, la excelencia técnica y la generación de conocimiento desde todas las ramas del Derecho.

Un cierre de altura

Tras la entrega de los galardones, la ceremonia abrió su tramo final con un espacio dedicado a reforzar el carácter participativo del encuentro y a reconocer el apoyo de las entidades colaboradoras de las Secciones, cuya implicación resulta fundamental para impulsar la especialización, la formación continua y la generación de conocimiento jurídico en el seno del ICAM.

La ceremonia contó con un momento participativo de la mano de SEPIN, uno de los patrocinadores de las Secciones del ICAM, que dinamizó la gala con una actividad motivadora a través de un Kahoot jurídico. La iniciativa permitió implicar a los asistentes de forma distendida y culminó con la entrega de un premio a los tres ganadores de la dinámica.

El acto concluyó con la felicitación a todos los premiados y premiadas, así como con el agradecimiento a las presidentas y presidentes de las Secciones, a las entidades colaboradoras —Lefebvre, Colex, AON, SEPIN, Maite IA, Zero Coma, Traducciones Jurídicas, RSM y Hermes Capital— y a todos los profesionales que hacen posible esta iniciativa, concebida para reconocer el talento jurídico de la abogacía madrileña y proyectar el papel del ICAM como institución de referencia, abierta al futuro y comprometida con la especialización, la innovación y el servicio a la sociedad.



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