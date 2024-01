Acuerdo para la subida del SMI de 2024 un 5%

Los empresarios se descuelgan del acuerdo al no obtener sus demandas

El Ministerio de Trabajo ha acordado con CCOO y UGT subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024 un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros

Esta subida se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al término de la reunión que ha celebrado a primera hora de esta mañana con los agentes sociales para comunicarles la decisión del Gobierno sobre el SMI tras las conversaciones mantenidas con ellos desde el mes de diciembre.

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme no se han sumado al acuerdo porque no se han atendido sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo.

Tanto Trabajo como CCOO y UGT estaban dispuestos a firmar una subida del 4% si las organizaciones empresariales se sumaban a un pacto tripartito. En caso de no hacerlo, el Ministerio y los sindicatos aseguraron que la subida iba a ser "más ambiciosa" que ese 4% inicial y de hecho los sindicatos estaban pidiendo un 5%.

"No ha podido ser (el acuerdo con la patronal). Nos hemos dejado la piel, lo hemos intentado hasta el último momento y no lo hemos logrado, pero hemos alcanzado un acuerdo con los sindicatos para subir el SMI un 5%", ha destacado Pérez Rey, que ha precisado que este 5% se traducirá en una subida de 54 euros más al mes.

Beneficiará a más de 2,5 millones de personas

El secretario de Estado ha subrayado que esta subida del SMI beneficiará a más de 2,5 millones de personas, de las que un tercio serán mujeres y jóvenes.

"Esta subida nos permitirá también subir el salario por hora de las empleadas de hogar y seguir avanzando en un país más próspero, que acabe con el diferencial salarial con Europa, que siga luchando contra la brecha de género y que redima del elemento fatal que es la pobreza salarial", ha resaltado Pérez Rey.

A principios del año pasado, el Gobierno acordó, sólo con los sindicatos, una subida del SMI del 8% para 2023. Su compromiso para esta legislatura es fijar, por ley, que esta renta mínima siempre debe ser equivalente al 60% del salario medio.

Valoración de los sindicatos

Tras la reunión, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha calificado de "coherente" este alza del 5% acordada con el Ministerio de Trabajo, ya que "no se hubiera entendido" que la subida del SMI no estuviera relacionada con el resto de subidas que ha llevado a cabo el Gobierno, como las pensiones mínimas, las contributivas y no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se han revalorizado entre un 5 y un 7%, según UGT.

Por su parte, la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha calificado el acuerdo alcanzado de "buena noticia", aunque ha indicado que les hubiera "gustado" un acuerdo tripartito, algo por lo que han estado trabajando en sesiones anteriores, pero que "finalmente" no se ha conseguido.

Desde CCOO, han reiterado que esta subida del 5% obedece al incremento reflejado en la encuesta de costes laborales del tercer trimestre de 2023, al igual que el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA), donde se recogen incrementos del 5%, según Vicente. "No pretendíamos en ningún momento que el SMI creciera por debajo", ha recalcado.

Indexación de los contratos públicos

En lo que respecta a la indexación de los contratos públicos al SMI, la propuesta de la CEOE que desde el Ministerio de Trabajo aseguraron en la reunión del lunes que "no" se abordaría en esta mesa, los sindicatos han reivindicando que seguirán reclamando una mesa para negociar esta cuestión.

"Seguiremos reivindicando una ley de indexación, por lo que pediremos convocar esta mesa al Ministerio de Economía y Hacienda", han indicado Luján.

Asimismo, ha trasladado la necesidad de que esta subida tiene que llegar todos los sectores, por lo que ha apuntado que "no estaría de más" que en el campo se creara una mesa para estudiar el impacto del SMI, ya que muchas explotaciones agrarias "son reacias" a aplicar los aumentos del salario mínimo.

