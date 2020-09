Aplicación de la doctrina del TJUE ¿Cuando son tiempo de trabajo las guardias de disponibilidad? Noticia 07-09-2020 ElDerecho.com

El TS declara que las guardias de disponibilidad no son tiempo de trabajo cuando no impiden al trabajador el normal desarrollo de su vida personal y social. Esto sucede cuando no está obligado a permanecer en un lugar fijado por la empresa, ni tiene la obligación de atender la incidencia en un determinado plazo de tiempo y cuando, además, la mayoría de las incidencias puede resolverse telemáticamente sin necesidad de desplazamiento.