La aplicación del IVA a las transmisiones de negocio es un aspecto esencial y a menudo complejo que toda empresa debe considerar durante el proceso de reestructuración. Implica un entendimiento detallado de las normativas fiscales y la capacidad de implementar estrategias efectivas para maximizar la eficiencia fiscal.

Con este marco, el "Curso Fiscalidad de la reestructuración empresarial en el IVA", organizado por Lefebvre Formación, en formato webinar el próximo 21 de noviembre en horario de mañana, proporciona un enfoque práctico y detallado para entender estos procesos.

Francisco Javier Sánchez Gallardo, economista e Inspector de Hacienda del Estado, será el encargado de impartir el curso. Con su amplia experiencia y conocimientos, Francisco Javier ofrecerá una visión detallada de cómo aplicar el IVA a las operaciones de reestructuración empresarial.

El curso se centrará en varios aspectos clave, incluyendo las consideraciones generales y antecedentes comunitarios de la no sujeción, y los requisitos para la no sujeción, con particular atención a la autonomía de funcionamiento. También se abordarán otros aspectos de la no sujeción y sus consecuencias y efectos, como la reserva de activos, ulteriores prestaciones de servicios al comprador del negocio, incidencia del título de transmisión y efecto del tratamiento en otros impuestos.

Por último, se explorará lo relativo a las operaciones inmobiliarias, un tema de gran importancia para las empresas en proceso de reestructuración.

Este curso es una oportunidad única para todos aquellos interesados en obtener un conocimiento profundo y práctico de la fiscalidad de la reestructuración empresarial en el IVA.

Infórmate e inscríbete en el Curso Fiscalidad de la reestructuración empresarial en el IVA

