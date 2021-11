Ha señalado que el pacto de Gobierno entre PSOE-Podemos en esta materia difiere de lo que defiende Bruselas

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado este miércoles que la patronal está en la mesa de negociación de la reforma laboral "con espíritu de acuerdo", pero ha señalado que el pacto de Gobierno entre PSOE-Podemos en esta materia difiere de lo que defiende Bruselas. "Vamos a darle espacio y margen (a la negociación), tenemos un mes por delante", reiteró.

Garamendi afirmó que el primer papel que entregó el Gobierno en la mesa de la reforma laboral, que se ha vuelto a reunir este miércoles, no gustó a la patronal, pero añadió que aún queda un mes y medio para seguir negociando.

"Hemos alcanzado 12 acuerdos en este tiempo y cuando algo se plantea que no es suficiente o no va en la línea adecuada, también decimos que no nos ha gustado", afirmó Garamendi, que desvinculó la negociación de la reforma laboral del descuelgue de la CEOE del acuerdo de pensiones con los sindicatos, que calificó de "parche" porque no resuelve el problema de suficiencia del sistema público.

Así, dijo que cada mesa de negociación es "independiente" y en una "se puede decir que sí y en otras que no", pero el acuerdo de pensiones "poco tiene que ver" con la reforma laboral que, a su juicio, debe reducir la temporalidad y el paro juvenil, así como garantizar la "flexiseguridad" de las empresas, que es lo que defiende Bruselas.

"Estamos en un momento delicado y es importante cómo se hace (la reforma laboral) para que las empresas tengan flexiseguridad, y ahí es donde vamos a estar", indicó.

