19 - 20 de febrero FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE TOLEDO (Callejón de S. Pedro Mártir, s/n, Toledo)

Toledo acogerá el 19 y 20 de febrero el III Encuentro de Economistas Contables, una cita de referencia para los profesionales de la contabilidad y la información financiera organizada por el Registro de Economistas Contables (EC), órgano especializado del Consejo General de Economistas de España (CGE).

Agenda

Jueves 19

Viernes 20

El foro reunirá a expertos en la materia para abordar, desde una perspectiva técnica y jurídica, los principales desafíos regulatorios, tecnológicos y profesionales que afectan al ejercicio de la actividad contable.

Bajo el lema Talento, Tecnología y Transformación de la Contabilidad, el programa se estructurará en distintas mesas de debate y ponencias magistrales que analizarán, entre otras cuestiones, la evolución de la normativa contable, el papel del experto contable en el actual entorno regulatorio, la armonización internacional de estándares y la creciente exigencia en materia de transparencia y cumplimiento normativo. La inauguración institucional contará con representantes del ámbito académico y regulador, reforzando el carácter técnico y estratégico del encuentro.

Uno de los ejes centrales será el impacto de la transformación digital en la información corporativa. Karolo Dentici, Software Manager y responsable de Productos ESG de Lefebvre, participará en la mesa de debate "Los avances tecnológicos y su impacto en la información corporativa”. Su participación pondrá el foco en la aplicación práctica de soluciones digitales en el ámbito contable.

El encuentro también dedicará especial atención al desarrollo profesional del experto contable, y las implicaciones jurídicas de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad, entre otras cuestiones de gran interés.

Para los asistentes, la jornada constituirá una oportunidad de actualización normativa y técnica de primer nivel, así como un espacio de networking.