Una referencia esencial para los profesionales de la auditoría

Presentación del nuevo Memento Auditoría de Cuentas 2025-2026

Noticia

El próximo 27 de noviembre de 2025, de 18:00 a 19:30 horas, se celebrará la presentación oficial del Memento Auditoría de Cuentas 2025-2026, un evento organizado por el Registro de Economistas Auditores (REA-CGE) en colaboración con Lefebvre.

Memento auditoria

La sesión se desarrollará en formato presencial y virtual abierto, facilitando el acceso a todos los profesionales interesados en la actualización normativa y práctica del sector.

Una obra completa y práctica para el auditor profesional

El nuevo Memento Auditoría de Cuentas 2025-2026 constituye una obra de referencia imprescindible que reúne, explica y desarrolla con rigor toda la normativa vigente en materia de auditoría de cuentas. Su enfoque eminentemente práctico y didáctico ofrece un análisis profundo, apoyado en ejemplos, casos ilustrativos y supuestos reales que facilitan su aplicación profesional.

El manual aborda la práctica de la auditoría desde un enfoque integral, combinando el estudio del marco normativo nacional e internacional con la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas para España (NIA-ES). Además, examina las implicaciones éticas y de independencia del auditor, la responsabilidad profesional y los distintos tipos de informes de auditoría, proporcionando una herramienta de consulta esencial para el ejercicio diario.

Intervinientes

El acto contará con la participación de destacados representantes del sector económico y auditor:

  • Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE).

  • Juan Pujol, presidente de Lefebvre.

  • Emilio Álvarez, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA-CGE).

  • Eladio Acevedo, coordinador general del Memento Auditoría de Cuentas.

Acceso al evento

Los interesados podrán seguir la sesión en directo a través del canal oficial de YouTube del Consejo General de Economistas.

Accede al evento unos minutos antes del inicio haciendo clic aquí.