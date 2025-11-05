Presentación del nuevo Memento Auditoría de Cuentas 2025-2026

La sesión se desarrollará en formato presencial y virtual abierto, facilitando el acceso a todos los profesionales interesados en la actualización normativa y práctica del sector.
Una obra completa y práctica para el auditor profesional
El nuevo Memento Auditoría de Cuentas 2025-2026 constituye una obra de referencia imprescindible que reúne, explica y desarrolla con rigor toda la normativa vigente en materia de auditoría de cuentas. Su enfoque eminentemente práctico y didáctico ofrece un análisis profundo, apoyado en ejemplos, casos ilustrativos y supuestos reales que facilitan su aplicación profesional.
El manual aborda la práctica de la auditoría desde un enfoque integral, combinando el estudio del marco normativo nacional e internacional con la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas para España (NIA-ES). Además, examina las implicaciones éticas y de independencia del auditor, la responsabilidad profesional y los distintos tipos de informes de auditoría, proporcionando una herramienta de consulta esencial para el ejercicio diario.
Intervinientes
El acto contará con la participación de destacados representantes del sector económico y auditor:
-
Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE).
-
Juan Pujol, presidente de Lefebvre.
-
Emilio Álvarez, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA-CGE).
-
Eladio Acevedo, coordinador general del Memento Auditoría de Cuentas.
Acceso al evento
Los interesados podrán seguir la sesión en directo a través del canal oficial de YouTube del Consejo General de Economistas.
Accede al evento unos minutos antes del inicio haciendo clic aquí.