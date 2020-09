Un juzgado da la razón a un padre que quería escolarizar a su hijo de cinco años frente a la negativa de la madre de llevarle al colegio por temor al Covid-19

Según la magistrada, un niño de esa edad va al colegio a socializarse y eso no puede hacerse con la madre y los abuelos maternos, que tampoco están exentos del riesgo de contagio de la enfermedad.

El Juzgado de Familia de León ha dado la razón a un padre que quería escolarizar a su hijo frente a la decisión de la madre quien no quería llevarle al colegio por temor a que se contagiase de Covid-19.

El Juzgado entiende, en sintonía con el Ministerio Fiscal que actúa en interés del menor, que “la facultad de decisión ha de atribuirse al padre, el derecho a la educación es del menor no del padre ni de la madre, y un niño a esa edad más que aprender va al colegio a socializarse y eso no puede hacerse con la madre y los abuelos maternos, los cuales atendiendo a las circunstancias expuestas no están exentos del riesgo de contagio de la enfermedad”.

