La Seguridad Social registra 42.500 convenios de cuidadores no profesionales de personas dependientes

Así lo ha manifestado este miércoles la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en declaraciones a los medios durante la visita que ha realizado, acompañada por la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, y el gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, al Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Alzheimer y al Centro de Investigación del Cáncer.

Al respecto, Carcedo ha explicado que se aprobó que el Imserso se hiciese cargo de la cotización a la Seguridad Social de los "cuidadores familiares" de las personas dependientes, que en su mayoría son mujeres, una medida que la ministra considera "imprescindible" para que estos cuidadores no vean "interrumpidas sus carrera laborales".

Se trata, según ha continuado Carcedo, de que estos cuidadores no profesionales "sigan cotizando y no se resignen a una pensión no contributiva" cuando han tenido una carrera laboral ya que estos convenios generan derecho a prestación.

Además, la ministra considera que con esta medida "ayuda a mantener a los enfermos dependientes en sus entornos" donde pueden recibir los apoyos sanitarios y sociales pero también los familiares.