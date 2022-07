Obligación de someterse a programa de no discriminación a condenado por agredir a senegalés

La Audiencia Provincial de Vitoria ha dictado una sentencia de conformidad mediante la cual suspende durante dos años una pena de seis meses de cárcel a un ciudadano procesado por un delito de lesión a la dignidad por motivos racistas y otro de maltrato de obra.

Dicha suspensión está condicionada a no delinquir en este periodo de tiempo y a someterse a un programa de igualdad de trato y no discriminación, bajo apercibimiento de revocación de la suspensión en el supuesto de que no se cumplan las condiciones establecidas.

También queda inhabilitado el procesado para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por espacio de 3 años y 6 meses. Y, junto a esto, deberá desembolsar 1.400 euros de multa por los diferentes delitos. De ellos, 350 serán para la víctima en concepto de responsabilidad civil.

Según los hechos probados, sobre las 17:30 horas del 21 de septiembre de 2020, el denunciante, un ciudadano procedente de Senegal, coincidió con el acusado cuando iba por la calle. Tras increparle con comentarios discriminatorios sobre su color de piel, con ánimo lesivo, le golpeó en las muñecas con una cadena que llevaba sujeta al pantalón.

Los transeúntes que presenciaron la escena llamaron a la Policía Local. A la llegada de los agentes el acusado profirió expresiones del tipo: "si llego a tener un cuchillo, le meto cuatro puñaladas", "estoy harto", "los extranjeros siempre van los primeros y nosotros los últimos".

SAP ÁLAVA DE 1 JUNIO DE 2022. EDJ 2022/619693

