Paz de la Iglesia, nueva socia responsable de Laboral en DLA Piper España

Pilar Menor, que hasta ahora compatibilizaba este cargo con el de Senior Partner de España y Global co Chair Employment, Pension and Benefits, se centrará en estos dos roles

DLA Piper ha nombrado a Paz de la Iglesia nueva directora del área de Laboral en España, con efecto a partir del 1 de mayo de 2022.

Pilar Menor, hasta ahora responsable de esta práctica en el despacho de Madrid, se centrará en sus responsabilidades como Senior Partner del despacho en España y responsable internacional al frente de la práctica laboral como Global co Chair Employment, Pension and Benefits.

Paz de la Iglesia es socia responsable de Pro Bono y co-responsable de la práctica de ESG en España, además de co-liderar el sector de Hospitality en Madrid. Ha intervenido en numerosas operaciones de reestructuración empresarial, intervención letrada ante Juzgados y Tribunales del orden social, negociación colectiva, redacción de contratos de alta dirección, asesoramiento en aspectos laborales de M&A, etc. Es también ponente habitual en seminarios relativos a cuestiones socio laborales. Este año ha sido galardonada con el premio M&A-related employment Lawyer of the Year 2022 de Iberian Lawyer.

Por su parte, Pilar Menor, Senior Partner del despacho en España, mantendrá su responsabilidad internacional como Global co Chair de Employment, Pension and Benefits de la firma, uno de los mayores departamentos laborales internacionales, integrado por un equipo de cerca de 400 profesionales en 40 jurisdicciones dedicados al derecho laboral, pensiones y beneficios. En la actualidad es una de las abogadas españolas con mayor responsabilidad internacional participando también en diversos comités internacionales de la firma como el de Diversidad e Inclusión y el de Salud y Bienestar.

Profesora del Master de acceso a la abogacía en Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y del Centro de Estudios Garrigues. Es presidenta del Foro Español de Abogados Laboralistas (Forelab), consejera del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid. Reconocida por quinto año consecutivo, en los premios InspiraLaw de Iberian Lawyer entre las 50 mujeres más influyentes e inspiradoras del sector legal en Iberia y reciente ganadora del premio Lawyer of the Year en los Iberian Lawyer Labour Awards, por tercer año consecutivo. También ha sido nombrada una de las Top 100 Mujeres Líderes en España por el ranking de Mujeres & Cia. Autora de diversas publicaciones en materia laboral y ponente habitual en seminarios laborales.

Para Pilar Menor, “Es una gran satisfacción pasar el testigo de la dirección local del Departamento a Paz de la Iglesia, gran abogada y compañera y así centrarme en mi responsabilidad internacional que seguiré combinando con el asesoramiento a nuestros clientes. Vivimos tiempos muy interesantes para los laboralistas y es un privilegio poder conocer de primera mano las grandes tendencias globales. El nombramiento de Paz es una nueva muestra de la apuesta decidida de Dla Piper por dar oportunidades de liderazgo al talento femenino”.

Paz de la Iglesia opina sobre su nombramiento: “es un honor para mí asumir este nuevo reto profesional en el área de Laboral, que afronto con la máximo ilusión y compromiso. Confío en poder sumar el conocimiento adquirido en todos estos años junto a Pilar Menor, en un momento especialmente clave para el área y que, tras la pandemia y las últimas reformas, ha experimentado un importante incremento tanto en el número de casos y clientes como en la importancia de los mismos".

