4 de cada 10 directivos creen que las empresas que no adopten IA generativa podrían desaparecer

Esta tecnología, capaz de generar textos, imágenes, vídeos o código de manera autónoma a partir de datos previos, está transformando los modelos de negocio y redefiniendo la forma en que las empresas crean valor.

Directivos advierten: sin IA generativa, muchas empresas desaparecerán

Según datos recientes de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), cuatro de cada diez directivos (44,1%) creen que las empresas que no se adapten a la IA Generativa corren un riesgo cierto de desaparecer. Este dato refleja la creciente percepción de que la innovación tecnológica no es opcional, sino esencial para la supervivencia y el crecimiento empresarial. Además, el informe 'Perspectivas para 2025: cómo las organizaciones están forjando su destino con IA generativa', elaborado por NTT DATA, destaca que el 51% de las empresas aún no ha alineado estas estrategias con sus planes de negocio, lo que supone un reto clave para aprovechar todo su potencial.

Desafíos y oportunidades para las empresas

El mismo estudio subraya que el 97% de los directores ejecutivos encuestados prevé un impacto significativo de la IA Generativa en sus operaciones, pero el 67% reconoce que sus empleados carecen de las habilidades necesarias para trabajar con esta tecnología. Este desajuste entre estrategia y talento es una de las principales barreras para la adopción efectiva de la IAG.

En este contexto, Jordi Damià, director del Máster en IA Generativa de LICEOTIC Training, señala: "La IA Generativa ofrece un enorme potencial para optimizar procesos, personalizar la experiencia del cliente y acelerar la innovación, pero es fundamental que las empresas inviertan no solo en tecnología, sino también en formación y desarrollo de talento. La clave del éxito reside en integrar la IA Generativa dentro de la estrategia global de la empresa, alineándola con los objetivos de negocio y asegurando que los equipos cuenten con las competencias necesarias para extraer su máximo valor".

Consejos clave para implementar la IA Generativa con éxito

Desde LICEOTIC Training, expertos en formación tecnológica para la transformación digital, recomiendan a las empresas seguir estos pasos para una implementación efectiva:

Definir una estrategia alineada al negocio: La IA Generativa debe responder a objetivos concretos, como mejorar la eficiencia operativa, potenciar la creatividad o personalizar la oferta. Formar a los equipos: Invertir en la capacitación del talento interno para reducir la brecha de habilidades tecnológicas. Empezar con proyectos piloto: Probar aplicaciones de IA Generativa en áreas específicas antes de una implantación a gran escala. Garantizar la gobernanza y la ética: Definir normas claras sobre el uso responsable de la IA, protegiendo la privacidad y evitando sesgos. Medir y ajustar continuamente: Evaluar el impacto real en el negocio y adaptar la estrategia de manera ágil.

En palabras de Jordi Damià: “La IA Generativa no es una moda pasajera, sino una palanca estratégica que define la competitividad de las empresas en los próximos años. Aquellas organizaciones que la adopten de forma inteligente, formando a sus equipos y alineando la tecnología con su propuesta de valor, serán las que lideren sus sectores”.

IA Generativa, la nueva revolución industrial

El nuevo Máster en IA Generativa de LICEOTIC Training ofrece un recorrido formativo centrado en comprender el impacto estratégico y las aplicaciones prácticas de esta tecnología en el entorno empresarial. Con un enfoque actualizado y dinámico, incorpora contenidos sobre herramientas clave como OpenAI, Grok, DeepSeek, Claude, MS Copilot y Google Gemini, facilitando un entendimiento completo tanto desde una perspectiva técnica como directiva. Además de abordar casos reales y análisis éticos, el programa está diseñado para adaptarse a la evolución constante de la inteligencia artificial, lo que permite a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos de forma inmediata en sus organizaciones.

Acerca de LiceoTIC Training - https://www.liceotic-training.com/

Acerca del Máster en IA Generativa: Máster en Inteligencia Artificial Generativa | LiceoTIC Training

LiceoTIC Training es el primer programa formativo diseñado por CIO’S para mejorar las competencias de gestión de directivos TIC. El programa de formación online LiceoTIC Training está puesto en marcha por LiceoTIC, la primera plataforma colaborativa orientada a ayudar en la toma de decisiones a los directivos con responsabilidad sobre IT de las empresas y que aglutina a más de 1000 CIO’s y responsables TIC de las mejores empresas nacionales e internacionales. Todos los programas formativos de LiceoTIC Training han sido creados bajo la tutela de los mejores responsables de sistemas de la información para formarse en las más eficaces prácticas en gestión de tecnología. LiceoTIC Training da respuesta a la necesidad de crear una formación orientada a la gestión del día a día y estrategia del departamento TIC.

