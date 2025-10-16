4ª Edición del Máster Online en Asesoría Fiscal de la Escuela FETTAF

El Máster en Asesoría Fiscal de la Escuela FETTAF se presenta como una plataforma académica que proporciona a los asistentes una comprensión profunda de los pilares fundamentales de la profesión del asesor fiscal.

El plan de estudios del programa abarca diversas áreas, incluyendo el Derecho Tributario, el análisis de las figuras que conforman el sistema tributario, la Contabilidad, y varios aspectos administrativos, civiles, mercantiles y penales que impactan indirectamente en el ámbito fiscal.

El Máster online en Asesoría Fiscal de FETTAF, que cumple su cuarta edición, ofrece una formación exhaustiva en el laberinto de la fiscalidad española e internacional, que garantiza que los estudiantes adquieran una comprensión detallada y matizada de las complejidades inherentes a la asesoría fiscal.

El profesorado del Máster, formado por académicos de renombre, altos cargos de la Administración tributaria y profesionales activos del sector privado, proporciona una diversidad de enfoques teóricos y prácticos que enriquecen el aprendizaje, ofreciendo una visión completa de la realidad fiscal.

Como valor añadido, los graduados del Máster pueden obtener doble certificación de Asesor Fiscal expedida por Compliance Certifica y acreditaciones AECA. Además, el programa integra los contenidos del Memento Fiscal de Lefebvre, una herramienta de consulta actualizada y útil para la práctica profesional y referencia esencial para los profesionales del ámbito tributario.

