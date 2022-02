4YFN: Las 40 empresas que participarán en la delegación española

Ambos organismos, a través de la organización del Pabellón de España en 4YFN, renuevan su compromiso con la digitalización y la internacionalización de las empresas españolas, así como con el emprendimiento tecnológico.

Red.es e ICEX España Exportación e Inversiones, han hecho pública la lista de startups que integrarán el Pabellón de España que ambas instituciones organizan de forma conjunta en 4YFN (4 Years From Now), la plataforma de negocio de startups organizada por GSMA en el marco de MWC. Este año participan 40 empresas en el Pabellón de España de 4YFN procedentes de distintas comunidades autónomas. De Asturias asistirán Nuevo Sentido Tecnológico Realidad Aumentada, Lexae Servicios Jurídicos, Aritum Technologies y Welcome20.

Desde Cataluña participarán Feeder The Reaction App, Lobelia Earth, Surmile Box, Talentfy Recruiting, Wideum Solutions, G2L Digital Transformation Strategies, Invelon Technologies y Optimus Europe. Por parte del País Vasco acudirán Cancerappy y Dative Partners. Desde Andalucía estarán Play Your Virtual World y Petronics Tecnología. De las Islas Baleares participarán Menu DD App España. Procedentes de la Comunidad de Madrid: Fossa Systems, UAV Autosystems Hovering Solutions España, Kuorum Social, Icommunity Lab & Tech, Inrobics Social Robotics, Tucuvi Care, Rhino Electric Motors, Closebattery Logistics, ZYL Tecnología, Consultoría e Inversiones, Location Solutions, Tax Down, Pontio Fintech, BHMI Consulting, Ixorigue Technologies, Nitcai Data Management y World Wide Mobility. Desde la Región de Murcia acudirá HOP Ubiquitous y de Castilla y León Eternity Online 2016.

De Galicia asistirán Norlean Manufacturing & Productividad y Alice Biometric y desde la Comunidad Valenciana Blockchain Traceability y 3DHealthai.

Empresas tecnológicas en fases muy tempranas

4YFN es ya reconocido, a nivel internacional, como una de las de las principales plataformas de negocio para empresas emergentes y desde su primera edición, hace 8 años, se ha posicionado como uno de los eventos más importantes del ecosistema emprendedor. Está enfocado al sector de las startups –empresas con un máximo de 5 años de antigüedad, con productos o servicios innovadores en el ámbito digital o tecnológico– a las que ofrece posibilidades de conexión únicas. Integrado en MWC, es el marco ideal para las empresas tecnológicas en fases muy tempranas que busquen financiación.

Las 40 empresas de la delegación española organizada por Red.es e ICEX, representan sectores tan innovadores como Frontier Tech, inteligencia artificial, conectividad (5G y redes), robótica, materiales (grafeno, materiales de quantum), Deep Tech, Digital Health (registro digital de pacientes, analítica aplicada a la salud, diagnóstico, monitoreo por control remoto, wearables, salud mental, bienestar, nutrición y fitness), Sport Tech, Fintech e Impact.

Actividades del Pabellón de España

Como cada año, el Pabellón de España organizará encuentros de networking e institucionales de las empresas con representantes del sector público, así como otras actividades.

El 28 de febrero está previsto el workshop “Next Generation EU: current initiatives” en el que Red.es presentará el Programa Kit Digital -un paquete de ayudas destinado a las empresas que afrontan su proceso de transformación digital-, e ICEX dará a conocer la iniciativa Desafía -programa de inmersión en ecosistemas de emprendimiento destinado a startups-. El martes 1 de marzo, destacará la “Spain Pavilion showcase”, sesión de pitching de las startups del Pabellón con el objetivo de dar a conocer su actividad comercial a posibles inversores tanto nacionales como internacionales.

Sobre 4YFN

4YFN es el evento de referencia para empresas emergentes organizado por GSMA. Está enfocado al sector de las startups –empresas con un máximo de 5 años de antigüedad, con productos o servicios innovadores en el ámbito digital o tecnológico– a las que ofrece posibilidades de conexión únicas. Es el marco ideal para las empresas tecnológicas en fases muy tempranas que busquen financiación.

En sólo ocho años, 4YFN se ha consolidado como uno de los eventos de referencia para los sectores de la economía digital. Es un entorno privilegiado en el que las empresas pueden incrementar sus contactos con los principales agentes del ecosistema (inversores, corporaciones, prensa), ampliar sus 3 conocimientos del sector y participar en actividades de networking, talleres sobre habilidades técnicas, ponencias y programas de innovación abierta. Desde 2021, la última edición, 4YFN se integra en MWC, compartiendo así ubicación en Fira de Barcelona donde se recibió la visita de 20.000 personas y 100.000 conexiones online, en representación de 165 países y con la participación de 1.000 expositores, colaboradores y socios.

