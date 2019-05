El 70% de las empresas comunican erróneamente a sus empleados cómo tratar los datos personales de sus clientes

Las empresas han adoptado medidas para adaptarse al nuevo RGPD durante este último año. No obstante, la percepción del cumplimiento por parte de sus empleados es insuficiente.

Con motivo de la celebración del primer año de la entrada en vigor del obligado cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, la empresa legaltech Pridatect -que lanzó en enero de 2018 una innovadora solución Software as a Service (Saas), destinada a facilitar a gestorías, consultores, empresas de Márketing y despachos legales, la automatización de procesos manuales y tareas legales para la generación de documentos y adecuación de sus clientes a la RGPD/LOPD- ha realizado ahora un estudio en el que ha buscado concretar en datos cuál es sobre el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de ciudadanos y empresas al RGPD.

Los ciudadanos están preocupados por sus datos

Los ciudadanos son conscientes de la importancia de la protección de sus datos y ven favorable que exista una ley que los regule. Sin embargo, un preocupante porcentaje de la muestra, no es consciente del valor que las empresas sacan de estos datos.

No se percibe transparencia en el trato de los datos personales en las empresas

Las empresas han adoptado medidas para adaptarse al nuevo RGPD durante este último año. No obstante, la percepción del cumplimiento por parte de sus empleados es insuficiente.

Un 57% de los encuestados indican que no serían clientes de una empresa que no cumpla con el RGPD, sin embargo, un 22% desconoce si la empresa en la que trabaja cumple con dicho reglamento.

Esto demuestra que las empresas pueden no ser completamente transparentes o hace falta más comunicación con sus empleados, respecto al tratamiento de los datos que se gestionan en la compañía.

Darse de baja puede llegar a ser una pesadilla

Un tercio de los encuestados afirma que, si pudieran, se darían de baja de todas las comunicaciones de una empresa. Esto implica que ciertas empresas no facilitan el proceso o directamente no dan la opción. Además, los empleados pueden no estar correctamente formados y preparados para aplicar el cumplimiento del nuevo RGPD

La información compartida con los empleados referente a su día a día RGPD pueden ser escasas o incompletas

Un 70% afirma recibir comunicaciones y formaciones por parte de la empresa, pero más del 30% desconoce el protocolo a seguir para tratar con datos personales en su puesto de trabajo y un 50% no conoce las sanciones a las que se enfrentaría una compañía si se incumple el RGPD.

Esto supone un alto riesgo para una compañía, ya que un mal tratamiento de datos puede suponer un obvio incumplimiento que incurrirá en posibles sanciones para la empresa y daños reputacionales.

La figura del Delegado de Protección de Datos puede pasar desapercibida

El 50% de los encuestados no saben qué es un DPD, es decir, que su empresa no ha comunicado correctamente la importancia de esta figura y si cuentan con ella o no. Es importante destacar que el DPD es una figura obligatoria para toda aquella empresa que trate con datos sensibles a gran escala (datos de salud, datos biométricos, videovigilancia, etc.) y con la nueva Ley de Registro Horario la mayoría de las empresas registrará datos sensibles de sus trabajadores.

Lee el estudio completo aquí.

