El abogado madrileño Manuel de la Peña gana el XI Concurso de Microrrelatos sobre Abogados

“Cuestión de tiempo”, del abogado Manuel de la Peña Garrido, ha sido el relato ganador del XI Concurso de Microrrelatos sobre Abogados, dotado con 3.000 euros, entre más de 8.000 obras que han participado en esta edición de 2019.

El Jurado del certamen, que organizan el Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad de la Abogacía, eligió esta original historia, premiada en el mes de enero, por versar sobre la difícil adaptación de algunos profesionales a los nuevos tiempos, así como por considerar que hila con acierto las cinco palabras obligatorias de ese mes –disfrutar, escalofriante, bolsa, loción, rey-. En esta edición han llegado relatos procedentes de todas las ciudades de España (86%), de América, con un 10,09% y de otros continentes (0,70 %), batiendo de nuevo todos los récords de participación. Un 53,14% de los relatos han sido escritos por mujeres, la mitad de ella de profesión abogadas, frente al 46,86% de hombres, de edades entre 35 y 60 años.

En el Jurado de esta edición participaron Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones; Antonio Garrigues, presidente honorífico de Garrigues; José María Pérez, “Peridis”, escritor y humorista; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Enrique Sanz, presidente de la Mutualidad de la Abogacía; Cristina Llop, vicesecretaria de Comunicación y Marketing del Consejo; Joaquín García-Romanillos, vocal de la Mutualidad; José Mª Palomares, director de Comunicación y Fundación Mutualidad Abogacía y Luis Izquierdo Labella, director de Comunicación y Marketing del Consejo de la Abogacía.

Este letrado madrileño es fiel a este certamen, en el que lleva participando desde sus orígenes. Sus textos han sido los más votados por el público a lo largo de estos años y se ha alzado con el galardón mensual en cuatro ocasiones. De la Peña comenzó su andadura profesional hace ya 30 años; primero, en el despacho de Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE); después, en despacho propio y, en la actualidad, lleva 23 años como abogado de la empresa constructora OHL.

El autor considera que “este concurso está muy bien planteado, ya que escribir historias partiendo de palabras concretas es siempre un reto y obliga a realizar una labor de mayor concreción”. Asimismo, valora como un acierto que el “concurso se abriera” al permitir también que el público eligiera mensualmente el microrrelato que más les gustase. “En época de redes sociales, es un sistema muy democrático y asambleario”, explicó al recibir la noticia.

El ganador ha participado también en los últimos años en diversos certámenes de escritura y de dibujo, como el concurso de viñetas, organizado por la Mutualidad de la Abogacía sobre el mundo de la Justicia.

A la última votación, junto al ganador llegaron Susana Revuelta, Nicolás Montiel, Amparo Martínez, Ángel Sáiz, Elena Bethencourt, Javier Puchades, José Ángel Rodríguez, María Sergia Martín, María Carmen Caamaño, Pilar Alejos y Marta Trutxuelo.

Relato Ganador: CUESTIÓN DE TIEMPO

Tenía que pasar. Tenía que pasarme. A mí, que pensaba: “apenas unos años de ejercicio y a disfrutar de la vida, allende los juzgados y su fauna”. A mí, el rey de los casos difíciles, exitoso defensor de pobres inocentes y autores de crímenes escalofriantes, el abogado-orquesta, capaz de tocar todos los palos jurídicos, con clientela fiel y diversa, desde empresas cotizadas en bolsa hasta vetustas tiendas de barrio. Me lo advirtió la perfumera de la esquina mientras echaba el cierre: “no tenemos futuro, don Bernabé, los tiempos han cambiado; no podemos competir con gigantes de la distribución, con los monstruos de internet; estamos tan obsoletos como esa loción capilar que yo seguía vendiéndole”. Sentado en mi impersonal cubículo, idéntico a tantos otros, me pongo los auriculares. Mi primera llamada. -Fastadvisor, abogados 24 horas, le atiende Bernabé. ¿En qué puedo ayudarle?

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos