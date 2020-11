Accidente de trabajo en el domicilio del trabajador por causas no conectadas directamente a la infraestructura que la empresa le facilita

En este ebook se ofrecen todas las respuestas relacionadas con ERTE, ERES y despidos. Cuestiones sobre la Ley Concursal. Así como sobre compliance laboral y protección de datos. Sin olvidar, el teletrabajo y trabajo a distancia.

En el Congreso Laboral organizado por Lefebvre, gracias al análisis de los expertos que participaron, así como los asistentes que realizaron diferentes consultas, se ofreció y expuso una visión de cómo estaba afectando al ámbito laboral la crisis sanitaria, y cuáles eran las principales dudas que se estaban generando tanto para trabajadores como para empresarios.

"A las empresas nos preocupa todo el tema de prevención de riesgos cuando no tienes conocimiento exacto de las instalaciones, los medios y demás, por mucho que se haya facilitado. Y otra preocupación es si estás trabajando en casa y te vas a tomar un café al bar de abajo y al subir tienes una incidencia, ¿eso es ‘in itínere’ o no?

Se abre otro mundo y la norma no despeja en gran medida estas dudas. O si estás en tu sitio de trabajo, vas al servicio y tienes un tropiezo, te caes y tienes una rotura, por lógica debería ser considerado un accidente de trabajo.

Yo creo que debemos remitirnos a la ley de prevención de riesgos laborales. Hay que distinguir la zona de trabajo de las zonas comunes o zona privada del trabajador.

En el caso que comenta Marina, si te caes en el baño, eso es una zona privada del trabajador y no se consideraría accidente de trabajo ni responsabilidad de la empresa. Pero si tengo codo de tenista o la lesión del túnel carpiano por el uso del ratón, podríamos estar hablando de riesgos ergonómicos, de si no se han realizado correctamente la evaluación de riesgos, etc.

Habría que hacer un informe de la investigación del accidente para ver si se ha producido por falta de medidas de prevención. En cuanto al accidente ‘in itinere’, hay mucha jurisprudencia de cuándo se considera y cuándo no, si ya ha empezado el desplazamiento o si el accidente se produce antes de salir de casa, pero hay que distinguir entre zona privada y zona de trabajo, la evaluación de riesgos, cómo se ha producido el accidente y si ha habido falta de medidas de prevención", estas son algunos de los temas que se trataron en la mesa sobre teletrabajo.

Descarga de forma gratuita el ebook "Preguntas y respuestas en materia laboral en el contexto de la crisis actual".

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos