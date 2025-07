La AIReF propone reformar el incentivo al empleo del IMV

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy la cuarta opinión sobre el ingreso mínimo vital (IMV) en la que actualiza los módulos anteriores y analiza por primera vez el impacto de la prestación en el empleo. Detecta avances en algunas áreas, pero no modificaciones estructurales relevantes en la prestación.

Además, constata efectos de la prestación en la participación laboral de los beneficiarios. La AIReF propone una reformulación completa del incentivo al empleo del IMV para evitar que reduzca la probabilidad de trabajar y plantea profundizar en automatismos para que el complemento de ayuda a la infancia (CAPI) llegue a los hogares potenciales desde el momento del nacimiento de los menores.

El IMV es una prestación no contributiva dirigida a prevenir el riesgo de pobreza de las personas que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades fundamentales. Se puso en marcha en el año 2020 y la AIReF evalúa su eficacia y eficiencia desde entonces. Tras más de cinco años desde su puesta en funcionamiento, en esta cuarta opinión de la AIReF evalúa por primera vez los efectos de la prestación sobre el empleo de sus beneficiarios. Desde la perspectiva de la teoría económica, las prestaciones de último recurso como el IMV pueden generar una disminución de la oferta laboral, pero también conllevar beneficios adicionales de ámbito laboral y no laboral como facilitar el rechazo de empleos precarios, permitir búsquedas laborales más selectivas, proporcionar estabilidad que pueda mejorar el rendimiento laboral posterior u ofrecer oportunidades para la recualificación profesional.

La evaluación econométrica de la AIReF revela efectos estadísticamente significativos del IMV sobre la participación laboral de los beneficiarios. Los resultados indican que disminuye la probabilidad de trabajar en 3 puntos porcentuales (caída del 12%) y reduce el número de días trabajados en 0,6 días mensuales (un 11% respecto al promedio previo). Estos efectos se mantienen en las cohortes que comenzaron a percibir el IMV tras la entrada en vigor del incentivo al empleo en enero de 2023, lo cual evidencia la persistencia del impacto desincentivador y la reducida eficacia de este mecanismo.

La AIReF detecta que los efectos son más pronunciados en menores de 30 años, en hogares monoparentales y con importes de la prestación superiores a la media, llegando a desincentivar la participación laboral en cifras superiores al 20 %. En relación con la calidad del empleo, entre los beneficiarios que mantienen su vinculación laboral, se observan cambios en las características del empleo que sugieren una mejora en la calidad, registrándose un incremento del 3% en la probabilidad de tener un contrato indefinido.

La evaluación específica de la eficacia del incentivo al empleo actual demuestra su incapacidad para mitigar los efectos desincentivadores identificados en los doce primeros meses desde su entrada en vigor, no generando impactos significativos ni sobre la intensidad laboral ni sobre las tasas de participación. Este resultado se atribuye fundamentalmente a su diseño, ya que se utiliza información fiscal con desfase temporal que impide que los beneficiarios perciban de manera instantánea y clara las ventajas del incentivo, carece de elementos que fomenten la rapidez en la incorporación laboral o la intensidad de la jornada, y no ofrece una duración garantizada que proporcione seguridad a los beneficiarios sobre la permanencia del beneficio.

La AIReF complementa el análisis de esta opinión con un recuadro en el que se estudia la permanencia en la prestación y concluye que el 90% de los beneficiarios permanece más de 12 meses, el 75% supera los 24 meses, y aproximadamente el 60% mantiene la prestación durante más de 3 años. Esta permanencia, junto con los efectos en el empleo identificados, plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de transición hacia el empleo que incluye actualmente la prestación.

El resto de la opinión actualiza los resultados del IMV mostrados en los módulos anteriores. La AIReF constata avances en el despliegue y alcance del IMV, con un incremento del 14% en el número de beneficiarios y un crecimiento del 34% en el CAPI. Además, se reducen en 45 días los tiempos medianos de tramitación de la prestación. Sin embargo, estos progresos conviven con resultados que evidencian que el IMV no ha experimentado modificaciones estructurales relevantes, conservando un diseño que presenta limitaciones desde sus inicios para alcanzar sus objetivos.

Entre los indicadores clave que permanecen sin mejoras significativas destacan las cifra de non take-up (beneficiarios con derecho a percibir la prestación que no la solicitan) similares a las de años anteriores (55 % en el IMV y 72 % en el CAPI); complejidad administrativa continuada, con un 68% de hogares que experimentan modificaciones por revisiones de rentas, y diferencias territoriales mantenidas con Cataluña e Illes Balears con tasas de no solicitud superiores al 65%, que evidencian la falta de coordinación del IMV con las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

Propuestas

La AIReF presenta cinco propuestas, algunas nuevas y otras ya formuladas que aún no han sido consideradas. Propone reformular completamente el incentivo al empleo con un nuevo diseño que sea visible para los potenciales beneficiarios, transparente en su duración, y modulable según el momento de incorporación laboral y la intensidad de la jornada. Además, propone implementar fórmulas de verificación automática de los requisitos esenciales para superar las barreras administrativas que la AIReF viene señalando desde la primera opinión del IMV, como la utilización sistemática de información administrativa mensual o bimensual para la verificación de la renta. En este sentido, y dado que se mantienen de forma sostenida en el tiempo cifras de non take-up del CAPI superiores al 70%, se incide en la necesidad de profundizar en automatismos para que el CAPI llegue a los hogares potenciales desde el momento de inscripción del menor en el registro civil. Todo ello permitiría una reducción de las elevadas tasas de non take-up, una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de pobreza sobrevenida y una reducción significativa de las solicitudes de reintegro por cobros indebidos.

En tercer lugar, la AIReF plantea la transformación de los objetivos generales del IMV en metas cuantificadas y medibles. El cuarto eje de reforma se centra en el refuerzo de los programas de acompañamiento individualizado por tratarse de herramientas fundamentales, tal y como han puesto de manifiesto los proyectos piloto impulsados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) dentro del Laboratorio de Políticas de Inclusión. Finalmente, la quinta propuesta persigue garantizar la continuidad de la estadística homogénea y comparable de rentas mínimas desarrollada por la AIReF, que proporcionó por primera vez información mensual, homogénea y comparable del conjunto de prestaciones de renta mínima en España.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos