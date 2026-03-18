act legal Spain inaugura su oficina en Sevilla

Un paso estratégico para consolidar su presencia en uno de los principales hubs industriales del sur de Europa

act legal Spain ha inaugurado oficialmente su nueva oficina en Sevilla, reforzando su presencia en Andalucía y su posicionamiento en un enclave clave para la industria, la inversión y la innovación.

La apertura de esta sede responde a la apuesta estratégica de la firma por acompañar de forma cercana a empresas industriales, tecnológicas y de defensa que operan en la región, así como por participar activamente en el ecosistema empresarial vinculado al desarrollo del sector aeroespacial.

Durante el acto de inauguración, Cristina de Santiago, socia directora de act legal Spain, destacó el significado de este paso: “Hoy inauguramos nuestra oficina de Sevilla, un hito que lleva tiempo en nuestra hoja de ruta. Pero no es solo una nueva sede: es una decisión sobre dónde queremos estar y con quién queremos construir”.

En este sentido, subrayó el compromiso de la firma con el tejido empresarial local: “No concebimos nuestra presencia aquí como un simple crecimiento. Hemos venido a crear valor, a acompañar a las empresas en su desarrollo y a contribuir activamente a este ecosistema”.

Asimismo, puso en valor el contexto estratégico en el que se produce esta apertura: “Sevilla no es un punto más. Es un entorno donde la industria, el talento y la inversión están construyendo algo que merece la pena sostener en el tiempo”.

La oficina está dirigida por Jesús Redondo, socio y director de los Departamentos de Contratación Pública e Inmobiliario, quien liderará el desarrollo de la firma en la región.

Redondo ha señalado que “Sevilla y Andalucía en su conjunto viven un momento decisivo desde el punto de vista industrial y empresarial. Nuestra presencia aquí responde a la voluntad de estar cerca de las compañías que están protagonizando esta transformación y de acompañarlas en sus retos regulatorios y estratégicos”.

Asimismo, ha destacado el valor añadido de la firma en este entorno: “Formar parte de una firma internacional nos permite ofrecer a las empresas un asesoramiento alineado con sus procesos de crecimiento, internacionalización y acceso a nuevos mercados, en un contexto en el que la industria exige cada vez mayor especialización jurídica y visión estratégica”.

La nueva oficina permitirá a act legal Spain reforzar su cercanía con clientes y consolidar su posicionamiento en sectores clave como la industria, la energía, la defensa, el inmobiliario o la contratación pública, alineándose con los grandes proyectos que están definiendo el futuro económico del país.

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