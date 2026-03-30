Álvaro Seijo, nuevo socio de Propiedad Intelectual, Industrial e Intangibles de CMS

El nuevo socio cuenta con una amplia experiencia en propiedad intelectual, derecho digital y el asesoramiento en entornos tecnológicos complejos

La Junta de Socios de CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha aprobado la incorporación de Álvaro Seijo Bar como nuevo socio del área de Propiedad Intelectual, Industrial e Intangibles.

Álvaro Seijo Bar ha desarrollado su carrera profesional en Uría Menéndez, firma a la que se incorporó en 2012 y en la que ha ejercido como counsel desde 2024. Asesora de forma habitual a clientes nacionales e internacionales en cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual e industrial, el derecho digital, la competencia desleal y la publicidad, así como en materias vinculadas a distribución y agencia. Su experiencia se extiende a sectores como tecnología, medios de comunicación, industrias creativas, plataformas, telecomunicaciones, financiero, farmacéutico e industrial, con un marcado enfoque en negocios intensivos en activos intangibles.

Su práctica combina el asesoramiento contencioso y no contencioso, con intervención en relevantes litigios ante los tribunales de las jurisdicciones civil y contencioso administrativa, así como ante autoridades españolas y de la Unión Europea. Asimismo, participa de forma recurrente en la negociación y formalización de acuerdos complejos relacionados con intangibles.

Paralelamente, desarrolla una destacada labor académica como docente en programas de posgrado de algunas de las principales universidades españolas, entre ellas la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Navarra. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas y obras colectivas, principalmente en materias como derechos de autor, marcas, inteligencia artificial, software y derecho de la publicidad.

Para Alfonso Codes, socio director de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Álvaro Seijo cuenta con una sólida trayectoria en el asesoramiento en materia de propiedad intelectual y derecho digital, en asuntos complejos y cada vez más sofisticados. “Su calidad personal y profesional encajan plenamente con la apuesta de CMS por un asesoramiento altamente especializado en un entorno cada vez más vinculado a la innovación y a los activos intangibles”, señala Alfonso Codes, socio director de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

El nuevo socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante, donde obtuvo el Premio Extraordinario en ambas titulaciones.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos