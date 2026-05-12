Para que los efectos de la nulidad se extiendan también a aquellos ciudadanos que no recurrieron en su día las liquidaciones

AEDAF recurre en casación la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

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La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la tasa de basuras del Ayuntamiento, como ya anunciara el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida.

Tasa de basuras en Madrid y la decisión de AEDAF_img

En un comunicado, Aedaf ha explicado que no tenía previsto recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), "precisamente para evitar que las devoluciones quedaran paralizadas respecto de los contribuyentes que sí impugnaron sus liquidaciones".

Sin embargo, "y a la vista del recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid", la asociación ha decidido también interponer recurso de casación "para solicitar no solo que se confirme la nulidad de la ordenanza sino además que los efectos de dicha nulidad se extiendan también a aquellos ciudadanos que no recurrieron en su día sus liquidaciones".