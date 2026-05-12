AEDAF recurre en casación la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid
Para que los efectos de la nulidad se extiendan también a aquellos ciudadanos que no recurrieron en su día las liquidaciones
AEDAF recurre en casación la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid
NoticiaEuropa Press
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la tasa de basuras del Ayuntamiento, como ya anunciara el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida.
Sin embargo, "y a la vista del recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid", la asociación ha decidido también interponer recurso de casación "para solicitar no solo que se confirme la nulidad de la ordenanza sino además que los efectos de dicha nulidad se extiendan también a aquellos ciudadanos que no recurrieron en su día sus liquidaciones".
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