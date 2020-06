Alberto Rábano, nuevo socio de Forensic de KPMG España

Con 15 años de experiencia en Auditoría y Consultoría Financiera y Económica, está especializado en la prestación de servicios a una gran variedad de industrias como experto en materia económica.

KPMG en España ha nombrado a Alberto Rábano como nuevo socio de Forensic en KPMG España.

Alberto forma parte de la práctica de Forensic de KPMG y cuenta con más de 15 años de experiencia en Auditoría y Consultoría Financiera y Económica. Entró en KPMG en 2008 y desde entonces se ha especializado, prácticamente en exclusiva, en la realización de Informes de Experto Independiente e Informes Periciales. Previamente, Alberto mantuvo diferentes responsabilidades en el campo de la auditoría (entidades financieras y mercado de capitales) desde 2005.

Alberto está especializado en la prestación de servicios a una gran variedad de industrias como experto en materia económica (financiera, contable y de carácter sectorial), centrando su experiencia profesional en la preparación y presentación de Informes de Experto Independiente; determinación de sobrecostes y daños de naturaleza económica, asociados a retrasos en grandes contratos de construcción e infraestructuras; valoraciones en contexto de disputa (expropiaciones y grandes disputas internacionales); y escenarios de negociación compleja previos a la vía judicial o arbitral.

La experiencia profesional de Alberto abarca varios sectores, entre los que destacan Infraestructuras, Energía, Construcción y sector Financiero/Mercado de capitales. Desde 2011 forma parte del panel de expertos del sector de infraestructuras de KPMG. Durante su carrera ha participado en numerosos litigios seguidos en jurisdicción (Civil, Penal, Mercantil y Laboral), así como en disputas dirimidas ante cortes de arbitraje en España (CAM, CIMA o Corte Española de Arbitraje), en Europa (CCI, SCC, PCC, LCIA, CCIR) y a nivel internacional, donde se ha especializado en la asistencia como experto independiente en el ámbito de arbitraje de inversiones (CIADI o CNUDMI).

Regularmente, Alberto desempeña labores de profesor impartiendo clases de postgrado en diversas universidades de reconocido prestigio y participa en debates y mesas redondas sobre temas relacionados con la contabilidad y las cuestiones económicas que rodean a los procedimientos arbitrales.

Su experiencia en arbitraje internacional le ha permitido ser distinguido en 2018, 2019 y 2020 por la prestigiosa publicación Global Arbitration Review como uno de los expertos a nivel mundial que integran la lista de The International Who´s Who 'Consulting Experts' (Quantum of Damages), dentro de dos categorías diferentes: Consulting Experts y Arbitraje en Infraestructuras.

