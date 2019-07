Álvaro Ramírez de Haro, nuevo socio responsable de la oficina de Pérez-Llorca en Londres

Álvaro Ramírez de Haro ha sido nombrado nuevo socio responsable de la oficina de Londres de Pérez-Llorca en sustitución de Fernando Quicios, quien fue el encargado de abrir y desarrollar esta plaza desde 2014, y el cual, después de haber cumplido su periodo allí, vuelve a la oficina de Madrid.

Ramírez de Haro, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa, se incorporó a Pérez-Llorca en 2006 y cuenta con una amplia experiencia asesorando a grandes clientes y fondos de Private Equity en fusiones y adquisiciones, restructuraciones, joint-ventures y gobierno corporativo.

Ramírez de Haro estará al frente de la oficina londinense a partir del 1 de septiembre y, entre sus funciones, se encuentra la de seguir reforzando la relación de Pérez-Llorca con fondos y compañías británicas, así como con las principales firmas de abogados allí establecidas. “Nuestros clientes demandan un asesoramiento global por parte del Despacho y la oficina de Londres juega un papel fundamental para poder ofrecer este servicio. Así, el objetivo es seguir desarrollando este trabajo de puente entre España y Reino Unido y potenciar nuestros vínculos con los grandes inversores ubicados en Londres”, asegura Álvaro Ramírez de Haro.

Por su parte, Fernando Quicios regresa a la oficina de Madrid, tras cinco años en Londres, desde donde seguirá asesorando a clientes nacionales y extranjeros en sus operaciones de M&A, financiación de proyectos y reestructuraciones.

Fernando, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector legal, ha participado en alguna de las principales operaciones de la última década. Su trayectoria viene avalada por los reconocimientos obtenidos en los directorios internacionales Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 y Best Lawyers en áreas como Corporate/M&A, Restructuring & Insolvency y Banking & Finance. “Ha sido un honor que el Despacho me brindara la oportunidad y depositara en mí su confianza para abrir la primera oficina de Pérez-Llorca en el extranjero. Gracias a esta experiencia he podido crecer profesional y personalmente y he visto cómo, con el trabajo de todos los abogados de la oficina de Londres y el apoyo recibido por el equipo de España, hemos ayudado a consolidar la posición del Despacho en el mercado internacional”.

Pérez-Llorca mantiene así su presencia internacional, que comenzó con su establecimiento en Londres y complementó con su oficina de Nueva York, en funcionamiento desde 2015.

