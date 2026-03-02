Carles Ramírez, nombrado nuevo socio de Auren Legal para reforzar su oficina de Barcelona

Auren cuenta con oficina en Barcelona con un equipo de 150 profesionales que prestan servicios en las divisiones de legal, auditoría, consultoría y corporate, ofreciendo una cobertura integral en toda Cataluña

Auren continúa reforzando su división Legal en la oficina de Barcelona con la incorporación de Carles Ramírez como nuevo socio en el área Económico-Financiera.

Esta incorporación refuerza la capacidad de la firma en el asesoramiento económico-financiero, corporativo, y estratégico a empresas en procesos de crecimiento, transformación y reorganización.

Carles Ramírez es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con especialidad en Finanzas y Marketing, y cuenta con un Máster en Gestión de las Tecnologías de la Información (MGTI) por la Universitat Ramon Llull. Asimismo, ha cursado el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del IESE Business School.

Su carrera profesional se ha desarrollado a lo largo de más de 30 años, principalmente en empresas de base tecnológica, donde ha desempeñado funciones de responsabilidad. Paralelamente, ha acompañado a empresas familiares en procesos de cambio generacional, modernización y definición e implantación de la estrategia corporativa.

Además, en los últimos 15 años, se ha especializado en el asesoramiento financiero y estratégico a pymes y empresas familiares en todas las fases de vida de las compañías, como socio en las compañías InverTEAM e InverTIM. Este asesoramiento lo desarrollará en Auren desde la división Legal, integrando la perspectiva jurídica con la visión económica y de negocio.

El presidente de Auren, Mario Alonso, ha destacado que “la oficina de Barcelona es un eje estratégico para Auren, y la llegada de Carles Ramírez refuerza nuestra capacidad de ofrecer a los clientes un asesoramiento que combine su profundo conocimiento de la realidad empresarial con las alternativas de crecimiento corporativo que ofrece el mercado actual, algo que cada vez es más demandado”.

José Luis Galipienso, director de la oficina de Auren en Barcelona, ha señalado que “su experiencia directiva y su profundo conocimiento del tejido empresarial encajan plenamente con el posicionamiento de la firma donde buscamos aportar soluciones integrales con una visión práctica, estratégica y muy cercana al cliente”.

Por su parte, Carles Ramírez ha manifestado su satisfacción por esta incorporación, afirmando que “unirme a Auren supone una oportunidad para seguir acompañando a empresas y empresarios desde una perspectiva 360º, combinando el asesoramiento corporativo con el conocimiento financiero y de negocio. Poder hacerlo en una firma con la dimensión, la cultura y el proyecto que tiene Auren por delante es un reto muy ilusionante”.

Auren cuenta con oficina en Barcelona con un equipo de 150 profesionales que prestan servicios en las divisiones de legal, auditoría, consultoría y corporate, ofreciendo una cobertura integral a nivel global.

Tras esta integración, la división de Auren Legal en la Ciudad Condal alcanza los ocho socios: Alfons Companys, José Luis de la Cruz, Josep María Bargalló, Daniel Aroca, Josefina Huelmo, Lluís Basart y Alex Massaguer, a los que se suma ahora Carles Ramírez.

