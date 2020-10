Acreditación de días de ausencia distintos de IT Ausencias por enfermedad inferiores a 3 días: ¿Cómo se justifican? Noticia 07-10-2020 ElDerecho.com

Señala la AN que, no estando prevista legal o convencionalmente la forma de acreditación de los 3 primeros días de ausencia al trabajo por enfermedad, distintos a IT, la empresa no puede imponer unilateralmente su acreditación mediante el parte de asistencia a consulta médica en el que se haga constar la recomendación de reposo durante los días de ausencia.