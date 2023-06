Baker McKenzie nombra a Carmen Alonso, Juan Pedro Cortés, Carlos Martín y Laura Pons nuevos socios en España

El despacho promociona en 2023 a 89 nuevos socios a nivel mundial, especialmente en M&A, Mercado de Capitales, Fiscal, Propiedad Intelectual y Litigación y Arbitraje. Sumando los fichajes, la firma ha incorporado 42 nuevos socios.

Los nombramientos de Carmen Alonso, Juan Pedro Cortés, Carlos Martín y Laura Pons como nuevos socios de Litigación & Arbitraje, Procesal Penal y Mercado de Capitales y Corporate / M&A y Private Equity, respectivamente, se producen tras una dilatada y exitosa carrera profesional en la firma en España, con efectos el día 1 de julio.

Carmen Alonso se incorporó al área de Litigación y Arbitraje de Baker McKenzie en 2009 y cuenta con 17 años de experiencia asesorando a empresas nacionales e internacionales en litigios, arbitrajes (domésticos y extranjeros), reclamaciones extrajudiciales y acuerdos transaccionales. Tiene una amplia experiencia en las principales áreas de derecho civil y mercantil, incluyendo, entre otros derecho de contratos, responsabilidad civil, contratos de seguro, disputas societarias, contratos de distribución y agencia, asuntos concursales y disputas trasfronterizas. Es licenciada en Derecho y Estudios Empresariales (E-1) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 2006. Además, es miembro del Club Español del Arbitraje y Árbitro de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de la Corte Española de Arbitraje.

Laura Pons se incorporó al área de Corporate M&A de Baker McKenzie en 2010 y cuenta con más de 13 años de experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en fusiones y adquisiciones, operaciones de capital riesgo, joint ventures, tomas de participación, alianzas estratégicas y reestructuraciones, con especial foco en el sector hotelero, tecnológico, la industria de bienes de consumo y de lujo y la industria farmacéutica. Asimismo, presta asesoramiento mercantil recurrente en aspectos societarios y contractuales a distintas sociedades españolas y grupos internacionales con presencia en España. Laura es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra (2010), MBA por el IESE Business School (2017) y cuenta con estudios de Corporate Law and Governance por la London School of Economics and Political Sciences.

Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona desde 2010. Rodrigo Ogea y Bruno Domínguez, socios co-directores de Baker McKenzie en Madrid y Barcelona respectivamente declaran estar "encantados con el nombramiento de Carmen, Juan Pedro, Carlos y Laura como nuevos socios de Baker McKenzie en España. Su promoción responde no solo al crecimiento de nuestro despacho en España, sino a nuestro firme compromiso con el desarrollo del talento joven e interno, así como al gran nivel de implicación que han tenido con la firma desde su incorporación. Desde Baker McKenzie continuaremos ampliando los equipos con nuevo talento y potenciando las carreras profesionales internas de nuestros equipos.”

Nuevos socios a nivel global

Baker McKenzie ha decidido promocionar a un total de 89 nuevos socios con efectos de 1 de julio, excepto para aquellos con sede en Norteamérica, que se hizo efectiva el 1 de enero de 2023. Además, en el último año fiscal del despacho (julio 2022 - julio 2023), otros 42 socios de otras firmas han decidido unirse a Baker McKenzie, fortaleciendo la ya sólida trayectoria que el despacho tiene en áreas como M&A, Mercado de Capitales, Fiscal, Propiedad Intelectual y Litigación y Arbitraje.

En total, Baker McKenzie suma 131 nuevos socios a nivel mundial, lo que supone un aumento del 14% respecto al año anterior y la mayor promoción anual. Milton Cheng, presidente de Baker McKenzie, ha felicitado a todos los profesionales que han sido promocionados afirmando que “Estos nombramientos reconocen su esfuerzo y dedicación, así como nuestro compromiso por construir un equipo global de alto rendimiento y talento que siga ofreciendo los mejores servicios jurídicos." "Conocemos los retos a los que se enfrentan nuestros clientes ya que nosotros como empresa también los afrontamos. La amplia mezcla geográfica, práctica y cultural de nuestros nuevos socios garantiza que seguiremos aportando perspectivas diversas que combinan con un profundo conocimiento local sumado a una gran experiencia jurídica para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones en tiempos de incertidumbre. Desde Baker McKenzie continuaremos reforzando nuestras áreas estratégicas clave buscando siempre el beneficio para nuestros clientes."

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos