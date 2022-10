Beatriz Saura Alberdi se presenta como candidata a Decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid

Según Saura “hay que implementar sistemas electrónicos que faciliten la participación de todos en las decisiones que nos atañen, y en la gestión de los procesos judiciales”.

Durante el transcurso de una rueda de prensa a medios especializados Beatriz Saura ha presentado en Madrid las líneas maestras del programa con el que opta al Decanato del ICAM en las elecciones que se celebrarán en Madrid el próximo 20 de diciembre.

La Abogacía que nos une es el lema de su campaña con el que quiere sintetizar su aspiración de hacer un Colegio de todos y para todos, “queremos una abogacía participativa, accesible y abierta a la sociedad, un Colegio eficaz que sea un lugar de encuentro en el que todos se sientan representados”.

Muchos compañeros no sienten que el Colegio les represente

Para Beatriz Saura la abogacía vive una situación de desapego con el Colegio: “hay un sentimiento generalizado de que se está en el ICAM porque en muchos casos la colegiación es obligatoria para ejercer, pero mis compañeros me dicen que tienen la sensación de que no es un dinero bien invertido; que no sienten que el Colegio les represente”.

Según la candidata a esto se unen los problemas endémicos del sistema judicial: deficiencia, falta de medios en las sedes judiciales, entre otros problemas. España está por debajo de la media europea en ratio de jueces por habitante. ¿Y qué hace el Colegio para dar solución a todos estos problemas? Poco o muy poco, desgraciadamente.

Abogacía, digitalización, compromiso social y servicio al colegiado, ejes de la campaña

¿Nos resignamos a seguir teniendo los mismos problemas con una Junta que no hace nada por solucionarlos? “Esta es la razón por la que me he decidido a presentarme, explicó: nosotros proponemos un ICAM para todos poniendo el foco en cuatro ejes: la abogacía, la digitalización, el compromiso social con la ciudadanía y, sobre todo, la eficacia en el servicio a los colegiados”.

La Abogacía juega un papel fundamental en el Estado de Derecho; sin ella, no hay Justicia: “vamos a hacer valer la figura social del Abogado, a recuperar el orgullo de pertenencia. Tenemos que mejorar la atención ciudadana y aumentar los servicios jurídicos gratuitos para canalizar las necesidades de la sociedad”.

“Creemos en una Abogacía social, económica y responsable, tenemos que fortalecer la cohesión y el compañerismo, evitar el corporativismo y los comportamientos contrarios a la ética colegial. Lucharemos contra el intrusismo y contra la figura del falso autónomo”.

La digitalización, una exigencia inmediata: hay que implementar sistemas electrónicos

Para Saura la digitalización tiene que ser una exigencia inmediata; “hay que implementar sistemas electrónicos que faciliten la participación de todos en las decisiones que nos atañen, y en la gestión de los procesos judiciales”.

“Me hace gracia oír a candidatos que se presentan a estas elecciones y que han estado cinco años en la Junta reclamar el voto electrónico. Pero, ¿es que no han tenido tiempo, con una pandemia por medio que ha acelerado la digitalización en todas las organizaciones, de haber impulsado este tipo de tecnologías en el ICAM?”

Mejorar los servicios al Colegiado, el Turno de Oficio y la Comunicación

Saura se propone aumentar y mejorar los servicios a todos los colegiados: a los jóvenes y a los mayores, a los ejercientes y a los no ejercientes: tenemos que potenciar la formación online, crear el mejor máster de acceso a la Abogacía, establecer mecanismos para ayudar a los recién titulados con financiación a través de “business angels” para proyectos innovadores y proporcionar a los más veteranos herramientas tecnológicas amigables y de fácil acceso”.

También, se propone mejorar las condiciones del turno de oficio. Señaló que en Madrid había el año pasado 6.247 inscritos que atendieron 277.000 asuntos y que cobraron de media 178€ por asunto, cuando la media en Europa es de 462€.

Para Saura uno de los grandes déficits del Colegio es la comunicación: “debemos acercarnos a las instituciones y a los ciudadanos. Tenemos que crear canales para contar lo que hacemos a través de los medios y establecer contactos internacionales con otros colegios para compartir conocimiento y experiencias. El ICAM tiene que estar presente en la vida diaria de la sociedad”.

La abogacía que nos une: un grupo experto y multidisciplinar

Beatriz Saura ha invitado a formar parte de su equipo a compañeros expertos que representan a distintas especialidades y a diversas formas del ejercicio de la profesión. Estos son los miembros de su candidatura:

Beatriz Saura Alberdi , Decana

, Decana Daniel Gómez de Arriba , Diputado 1º (Vicedecano)

, Diputado 1º (Vicedecano) Purificación Pujol Capillas , Diputada

, Diputada Miguel Ángel Villanueva González , Diputado

, Diputado Sylvia Córdoba Moreno , Diputada

, Diputada Daniel Campos Navas , Diputado

, Diputado Beatriz Rúa Peláez , Diputada

, Diputada David Martínez García , Diputado

, Diputado Natalia Jiménez Jiménez , Diputada

, Diputada Juan Pedro del Castillo, Diputado

Diputado Eugenia Ravagnan Venezze , Diputada

, Diputada Enrique Aznar Pallarés , Tesorero

, Tesorero Ofelia Tejerina Rodríguez , Bibliotecario

, Bibliotecario Pilar López Asencio, Secretaria

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos