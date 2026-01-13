CECA MAGÁN Abogados consolida su crecimiento en Barcelona con la incorporación de Gabriel Nadal

CECA MAGÁN Abogados anuncia la incorporación de Gabriel Nadal y su equipo de 5 abogados para reforzar el área mercantil de la oficina de la ciudad condal.

Esta incorporación supone un paso relevante en la estrategia de crecimiento del despacho, apostando por el talento y avanzando así en su consolidación como despacho de referencia del mid market en Catalunya, creciendo hasta los 50 abogados.

Gabriel Nadal cuenta con una sólida trayectoria en el asesoramiento mercantil, con amplia experiencia asesorando a empresas en derecho mercantil, fusiones y adquisiciones, reestructuraciones, derecho concursal y procesos de insolvencia a compañías nacionales e internacionales. Junto con su equipo, aporta un profundo conocimiento del tejido empresarial y una práctica contrastada en asuntos de elevada complejidad internacional. Ha desarrollado su dilatada carrera profesional en Bruselas y posteriormente en Barcelona, siendo socio fundador y director de prestigiosos despachos en dicha ciudad.

Esta incorporación responde a la estrategia de expansión de la firma para adquirir mayor cuota de mercado en aquellas áreas clave para el desarrollo de negocio de sus clientes, ofreciendo un servicio jurídico integral, cercano y altamente especializado. En este sentido, CECA MAGÁN Abogados continúa desarrollando una propuesta diferencial dirigida a compañías medianas y a grandes grupos empresariales, combinando conocimiento técnico, visión estratégica y capilaridad territorial.

Esteban Ceca-Gómez Arevalillo, socio director de CECA MAGÁN Abogados, ha querido destacar que “la incorporación de Gabriel Nadal y su equipo encaja plenamente en nuestra hoja de ruta de crecimiento: reforzar aquellas prácticas que son críticas para acompañar a las empresas del mid market en sus procesos de expansión, transformación y consolidación. Barcelona sigue siendo un punto estratégico para la firma y este paso nos permite seguir construyendo un proyecto con dimensión nacional, ambición y capacidad real para competir en grandes operaciones."

Miguel Lobón, socio director de la oficina de CECA MAGÁN Abogados en Barcelona ha comentado: “La llegada de Gabriel Nadal y su equipo ratifica el crecimiento de un proyecto que en Barcelona estamos construyendo con mucha convicción y compromiso. Incorporamos profesionales con una trayectoria reconocida que comparten nuestra manera de entender la abogacía: cercanía, rigor y vocación de largo plazo. Para nosotros, es un paso más en un camino ilusionante para consolidar a CECA MAGÁN Abogados en Barcelona como despacho de referencia como lo es a nivel nacional”.

Gabriel Nadal por su parte señala: “Nuestra incorporación a CECA MAGÁN Abogados responde a la voluntad de integrarnos en un proyecto sólido, con una clara visión de crecimiento y una propuesta de valor muy alineada con las necesidades reales del mid market. Se trata de un despacho con ambición, estructura y una forma de entender el asesoramiento jurídico muy cercana al negocio del cliente”.

La firma avanza en su objetivo de consolidar un proyecto sólido, cohesionado y con vocación de liderazgo, apoyado en equipos de alto nivel y en una clara orientación al crecimiento sostenible. CECA MAGÁN Abogados continúa así fortaleciendo su estructura y ampliando sus capacidades en áreas clave, consolidando su posicionamiento como despacho de referencia en el asesoramiento jurídico empresarial.

