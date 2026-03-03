CECA MAGÁN Abogados impulsa su expansión con la apertura de una nueva oficina en Valencia

La firma abre nueva oficina en una ubicación estratégica y estará liderada por Rafael Villena, especialista en fiscalidad internacional

CECA MAGÁN Abogados anuncia la apertura de una nueva oficina en Valencia, un paso estratégico con el que refuerza su capacidad de acompañar a compañías con actividad en la Comunidad Valenciana y en el eje económico del Mediterráneo.

Con esta nueva sede la firma refuerza su presencia territorial y alcanza ya seis localizaciones en España: Madrid, Barcelona, Sevilla, Vigo, Canarias y Valencia.

La nueva sede estará liderada por Rafael Villena Badía, profesional con una sólida trayectoria en el ámbito fiscal e internacional, cuya incorporación aporta una visión estratégica especialmente relevante para empresas con presencia internacional o estructuras societarias complejas.

La nueva sede se integra en el plan de crecimiento sostenido de la firma, que continúa ampliando su presencia territorial para ofrecer asesoramiento jurídico especializado, cercano y de alta calidad a empresas locales, nacionales e internacionales.

En palabras de Enrique Ceca Gómez-Arevalillo, consejero y socio director de la firma: “Con esta nueva oficina reforzamos nuestra cobertura en las principales áreas económicas del país y, al mismo tiempo, avanzamos en nuestra vocación internacional, apoyados en la especialización y la experiencia en fiscalidad internacional que incorpora Rafael Villena”

Una apuesta estratégica por el tejido empresarial valenciano

La decisión de establecer una oficina en Valencia responde a la importancia estratégica de una región caracterizada por su dinamismo económico y su peso en sectores clave como el agroalimentario, la logística, la tecnología o las energías renovables. La Comunidad Valenciana se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales polos de actividad empresarial del país, atrayendo inversión y generando oportunidades para compañías nacionales e internacionales.

Con esta nueva apertura, CECA MAGÁN continúa reforzando su cobertura territorial con el objetivo de consolidarse como una firma jurídica de referencia a nivel nacional, capaz de ofrecer soluciones legales integrales adaptadas a la realidad de cada mercado.

Desde la oficina de Valencia se prestará asesoramiento en áreas clave del derecho de los negocios, inicialmente en fiscalidad y movilidad internacional, incorporando progresivamente el resto de las prácticas estratégicas de la firma, en línea con los servicios que CECA MAGÁN ofrece en sus restantes oficinas.

Liderazgo local con visión internacional

Rafael Villena asumirá la dirección ejecutiva de la oficina de Valencia. Especializado en fiscalidad internacional y planificación tributaria, con experiencia en el asesoramiento a empresas en operaciones transfronterizas y estructuras societarias complejas.

Su perfil combina conocimiento técnico y visión estratégica, lo que permitirá a la firma reforzar su propuesta de valor en ámbitos como la fiscalidad corporativa, la estructuración de inversiones y el acompañamiento jurídico a empresas con actividad internacional.

En palabras de Rafael Villena, socio del área fiscal: “Es un honor incorporarme a Ceca Magán en un momento de crecimiento tan significativo para la firma. Valencia es un hub empresarial con una proyección internacional indiscutible, y nuestro objetivo es acompañar a las compañías en sus retos fiscales y estratégicos, especialmente en un entorno global cada vez más exigente. Desde esta nueva oficina, reforzaremos un asesoramiento cercano, altamente especializado y orientado al negocio”.

Con esta incorporación, la oficina de Valencia refuerza su capacidad para ofrecer asesoramiento especializado en operaciones internacionales, fiscalidad corporativa y estructuras de inversión, consolidando el posicionamiento de la firma en el ámbito del derecho de los negocios.

Un ejercicio 2025 que consolida el crecimiento del despacho

La apertura de la oficina de Valencia llega en un momento especialmente positivo para la firma. Durante el ejercicio 2025, CECA MAGÁN Abogados ha superado los 30 millones de euros de facturación, lo que supone un crecimiento del 21% respecto al año anterior.

En los últimos cinco años, el despacho ha experimentado un crecimiento acumulado del 160%, impulsado por la confianza del mercado, la especialización de sus equipos y una estrategia centrada en acompañar a empresas y grupos empresariales en sus decisiones clave.

