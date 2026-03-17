CECA MAGÁN nombra socia a Esther Pérez y refuerza el área de Mercantil y M&A

Su promoción consolida el crecimiento del área y refuerza la apuesta del despacho por el desarrollo del talento interno

CECA MAGÁN Abogados promociona a Esther Pérez a la categoría de socia del área de Mercantil y M&A en la oficina de Madrid, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional.

Su nombramiento supone un paso estratégico para la firma, que continúa fortaleciendo una de sus áreas de práctica de mayor crecimiento y relevancia.

Esther Pérez cuenta con más de quince años de experiencia, y ha desarrollado una sólida trayectoria en el ámbito del asesoramiento mercantil, fusiones y adquisiciones y gobierno corporativo, asesorando a compañías nacionales e internacionales en materia societaria y contractual y participando en numerosas operaciones de M&A, procesos de inversión y reorganizaciones societarias en diversos sectores.

Hasta su nombramiento, Esther Pérez desempeñaba el cargo de directora en el área Mercantil y M&A. Su práctica se centra en derecho societario, fusiones y adquisiciones, capital riesgo y joint ventures, entre otros.

Su perfil profesional se complementa con su actividad docente. Es profesora del Máster de Acceso a la Abogacía y del Máster en Corporate del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Asimismo, participa como docente en el Diploma de Alta Especialización en Compraventa de Activos y Negocios de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, e imparte la asignatura de Praxis Mercantil en el Máster en Derecho de Empresas de la Universidad de Navarra.

Además, colabora como mentora en el programa de mentoring de Women in a Legal World y del Centro de Estudios Garrigues, donde acompaña a jóvenes profesionales en el desarrollo de su carrera jurídica.

Esther es licenciada en Derecho y en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con un Máster en Derecho de Empresas por la Universidad de Navarra un Máster Executive en Fashion & Law por el Centro de Estudios Garrigues. Ha realizado el Programa Promociona de ESADE y CEOE, dirigido a mujeres en la alta dirección, y el programa Legal Leadership Development Program de Harvard Law School Executive Education y WLW. Es miembro de Women in a Legal World y de la Asociación de Derecho y Moda.

Esteban Ceca, socio director de CECA MAGÁN Abogados ha comentado: “Esther es una profesional de enorme talento y compromiso que ha desarrollado toda su carrera en la firma. Su nombramiento como socia es un reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al crecimiento del área de Mercantil y M&A desde su inicio, que se ha consolidado como una práctica estratégica para el despacho”.

Por su parte, Esther Pérez, comenta: “Es un orgullo dar este paso dentro de una firma en la que he desarrollado mi carrera profesional. Afronto esta nueva etapa con la ilusión de seguir impulsando el crecimiento del área, acompañando a nuestros clientes en sus operaciones corporativas y contribuyendo al desarrollo del despacho”

Con este nombramiento, CECA MAGÁN Abogados, continúa avanzando en su plan de crecimiento, apostando por el talento interno y reforzando áreas clave para consolidar su posicionamiento.

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