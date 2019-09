Chief Data Officer Day: El dato mas importante que nunca

La 5ª edición del mayor evento sobre la gestión del dato pone de manifiesto que las empresas cada vez se toman más en serio invertir en este sector para poner el dato al servicio del negocio

La 5ª edición del Chief Data Officer Day (CDO) se celebró ayer en el espacio Wanda Metropolitano, en Madrid. Un evento que desde su nacimiento ha crecido a un ritmo de un 100% anual, lo que pone de manifiesto que las empresas reconocen cada vez más el valor del dato y deciden invertir en explotarlo.

“Hace 5 años nos costó muchísimo encontrar participantes con el cargo de CDO y hoy son más de 200 los que han compartido su experiencia en este evento”, explicó Rebeca Cuesta, directora del Chief Data Officer Day. “A día de hoy, más del 70% de las empresas tienen un comité de datos, algo que hace 5 años era impensable”, continúa.

Todos han reconocido la importancia de este foro, que ya se ha convertido en un punto de referencia del sector, ha contado con 2 sesiones plenarias, 75 ponentes y más de 35 patrocinadores entre los que destacan algunas de las empresas más punteras del sector.

“Chief Data Officer Day trata de crear una cultura de acercamiento entre las distintas empresas y posiciones que hasta ahora en España no existía. Es fundamental un espacio donde compartir experiencias, ver la problemática, los retos, las soluciones y las nuevas estrategias”, indicó Roberto Cruz Perez – VP of Data & Analytics de ON TRUCK.

“Es ahora, cuando se ha visto que el dato es el principal activo para muchas empresas, cuando comienza a estar bien valorada la figura del CDO, figura que antes, o no existía o dependía del departamento de sistemas o marketing”, explicó Javier Monjas – Chief Data Officer FINECT

En opinión de Rebeca Cuesta, Directora del evento, “este foro es, además, una experiencia donde dejar de hablar de tanta teoría y bajar el dato a la práctica; donde poner el dato al servicio del negocio”.

Para consultar más información sobre el evento: http://www.chiefdataday.com/





