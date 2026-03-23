ClarkeModet nombra a Álvaro Ramos nuevo director de Negocio Nacional en Iberia

El experto en nuevas tecnologías, propiedad industrial e intelectual y protección de datos liderará las operaciones comerciales en España y Portugal, impulsando el crecimiento del negocio nacional en ambos países

ClarkeModet ha nombrado a Álvaro Ramos director de Negocio Nacional de Iberia, posición desde la que dirigirá la estrategia y la actividad comercial de ClarkeModet España y ClarkeModet Portugal.

Su objetivo será acelerar el crecimiento del negocio nacional y potenciar nuevas oportunidades comerciales en dos de los mercados clave del Grupo.

Álvaro es abogado especializado en nuevas tecnologías, blockchain, protección de datos, propiedad intelectual e industrial, con más de 25 años de experiencia asesorando a empresas en la gestión de sus activos intangibles. Tras más de 17 años en Abril Abogados, se incorporó a ClarkeModet en 2018, donde ha ocupado diferentes posiciones estratégicas dentro del grupo de compañías. Ha sido director de Nuevas Tecnologías y Protección de Datos de ClarkeModet España y Consultor de Propiedad Intelectual. Desde 2018, ejerce además como delegado de Protección de Datos del Grupo.

Álvaro es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en nuevas tecnologías, y certificador de delegados de protección de datos para la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP). Además, es profesor en la UDIT, Centro de Estudios Garrigues, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de Navarra.

En palabras de María Garaña, CEO Global de ClarkeModet, «el profundo conocimiento técnico de Álvaro en materia de datos, IP y nuevas tecnologías, unido a su experiencia comercial, lo convierten en una figura clave para impulsar el crecimiento de nuestras operaciones en España y Portugal. Su visión será fundamental para seguir conectando la propiedad intelectual con la estrategia de negocio de nuestros clientes».

Por su parte, Álvaro Ramos afirma que su principal objetivo en esta etapa es «reforzar el valor que ClarkeModet aporta al tejido empresarial en España y Portugal. La innovación, los datos y los activos intangibles continúan ganando peso en la competitividad de las compañías, y nuestro compromiso es acompañarlas con soluciones expertas y adaptadas a este nuevo contexto».

Este nombramiento refuerza la apuesta de ClarkeModet por consolidar su liderazgo en la gestión de activos intangibles en los mercados ibéricos, acelerando el desarrollo de nuevos servicios y el uso de tecnologías avanzadas para ofrecer una experiencia hiperpersonalizada a sus clientes.

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