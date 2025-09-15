Clyde & Co consolida su cultura de retención de talento con la promoción de Hilda Gallego y Leyre Rosales a socias

Estos nombramientos refuerzan la apuesta de la firma por el desarrollo y la retención del talento. Ambas abogadas están especializadas en Litigación y Seguros, consolidando así una práctica clave para la firma que codirigen Miguel Relaño y Enrique Navarro.
Hilda Gallego acumula más de nueve años en Clyde & Co, donde inició su trayectoria como trainee en 2016. Está especializada en la gestión de reclamaciones por daños personales graves y en el asesoramiento en reclamaciones transfronterizas, con experiencia en accidentes de circulación y laborales, mala praxis médica y accidentes de aviación. Su práctica, tanto judicial como extrajudicial, incluye la elaboración de informes periciales sobre derecho español para litigios internacionales y asesoramiento en cuestiones internacionales complejas, como son jurisdicción y ley aplicable, responsabilidad y cobertura de pólizas. A lo largo de su carrera ha intervenido en asuntos de gran sensibilidad, destacando por su enfoque colaborativo y orientado a resultados.
Por su parte, Leyre Rosales se incorporó a Clyde & Co en noviembre de 2024 como senior associate. Con más de una década de trayectoria, ha asesorado a importantes compañías en litigación de productos financieros, en grandes siniestros de daños vinculados a incendios, energía y construcción, así como en responsabilidad civil profesional y de producto en sectores como el sanitario, el alimentario o el tecnológico. También cuenta con amplia experiencia en disputas relacionadas con pólizas D&O, que abarcan desde procedimientos penales por delitos de apropiación indebida o administración desleal hasta acciones de responsabilidad, demandas laborales o procedimientos sancionadores. En paralelo a su práctica profesional, ejerce como profesora en el Máster de Acceso a la Abogacía del Instituto de Empresa desde septiembre de 2025.
Para Enrique Navarro y Miguel Relaño, socios codirectores de Clyde & Co en España: “Estas promociones reflejan la importancia que damos al desarrollo de carrera y a la retención de talento. Nuestra cultura se basa en ofrecer oportunidades reales de crecimiento, sustentadas en la colaboración, la diversidad y el conocimiento compartido entre equipos. Hilda y Leyre representan ese modelo de confianza que caracteriza a Clyde & Co, y con el que damos respuesta a los asuntos más relevantes de nuestros clientes, donde la visión internacional y la hiperespecialización marcan la diferencia”.
De esta forma, la oficina de Madrid cuenta ahora con cuatro partners internacionales (Enrique Navarro, Miguel Relaño, Javier Hernández-Valenciano y Laura Ochoa) y cinco socios no equity (legal directors): Katia Álvaro, Luis García, Carlos Cid y las recién promocionadas Hilda Gallego y Leyre Rosales.
Nuevas incorporaciones en Madrid y nueva oficina en Rotterdam
En línea con esta apuesta, la oficina de Madrid ha incorporado recientemente a nuevos profesionales y ha consolidado la progresión de otros. Han pasado a formar parte del equipo como associates Jesús Bascones, Marina Sanjuan, Sofía Pérez, Catalina Sansó, Mirian Rodrigo y Teresa Peña. Además, cuatro abogados que comenzaron su carrera en Clyde & Co han avanzado a la categoría de associate: Blanca Seco, Antonio Bravo, Carmen Carrillo y Álvaro Sanchís. Por último, se han incorporado como trainees Carmen Recio, Abel Pérez, Beatriz Infante y Aurora Sancho. Estos nuevos ‘fichajes’ aportan un doble valor: para los más jóvenes, la oportunidad de aprender en el día a día de un despacho internacional; y para los equipos consolidados, el enriquecimiento que suponen las nuevas perspectivas y la energía de quienes inician su trayectoria.
Pero además, este crecimiento interno se acompaña de una estrategia internacional que continúa consolidando la presencia de Clyde & Co en Europa. La firma ha abierto recientemente una oficina en Róterdam tras la integración del equipo de Stadermann Luiten. Así, tras la apertura de su primera oficina europea en París en 1992, Clyde & Co cuenta ya con nueve oficinas con cerca de 200 abogados en Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, España y, ahora, en Países Bajos.
Esta expansión internacional, junto con las promociones y nuevas incorporaciones, refleja una estrategia común: crecer de forma sostenible, ofrecer nuevas oportunidades a los equipos y garantizar un asesoramiento de primer nivel a compañías, nacionales e internacionales, en los mercados más estratégicos.