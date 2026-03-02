Clyde & Co firma un acuerdo con FASE para analizar la regulación de las agencias de suscripción (MGA) en Europa

La iniciativa responde a las diferencias regulatorias entre mercados europeos y contempla la elaboración de un mapa por países y un informe sobre la evolución normativa

Clyde & Co firma un acuerdo de colaboración con la Fédération des Agences de Souscription Européennes (FASE), la federación paneuropea que representa a los Managing General Agents (MGA), para aportar análisis y conocimiento técnico a sus miembros en la gestión de sus obligaciones regulatorias en los distintos mercados europeos.

Los MGA —entidades que suscriben riesgos en nombre de aseguradoras en virtud de acuerdos de delegación— operan en un entorno caracterizado por diferencias sustanciales entre jurisdicciones y por una supervisión cada vez más técnica. Aunque la regulación europea en materia de seguros parte de directivas armonizadas, su aplicación práctica varía entre Estados, especialmente en aspectos como la distribución transfronteriza, el gobierno corporativo y el control de la actividad delegada.

En este contexto, Clyde & Co pondrá a disposición de los miembros de FASE su experiencia asesorando a MGA y a entidades aseguradoras que aportan capacidad en Europa, con especial atención a la evolución normativa, la práctica supervisora y los riesgos emergentes que afectan al sector.

La colaboración incluirá el desarrollo de un mapa regulatorio europeo interactivo para MGA, que ofrecerá una visión estructurada, país por país, de los principales organismos supervisores y de los marcos regulatorios que inciden en la actividad de suscripción delegada. La herramienta permitirá identificar diferencias relevantes entre jurisdicciones y facilitará la toma de decisiones estratégicas en procesos de expansión o revisión de estructuras existentes.

Asimismo, como parte del acuerdo de dos años, Clyde & Co elaborará un informe europeo sobre MGA, basado en su publicación consolidada para el mercado del Reino Unido. El informe, cuya publicación está prevista para el próximo año, analizará las principales tendencias regulatorias y de mercado que afectan a los MGA en Europa continental.

“En nuestra experiencia, las diferencias regulatorias entre países no siempre están en la norma escrita, sino en la forma en que se supervisa y se interpreta. Anticipar esas diferencias es clave para diseñar modelos de delegación sólidos desde el punto de vista jurídico y operativo”, explican Enrique Navarro y Miguel Relaño, socios codirectores de Clyde & Co en Madrid.

Por su parte, William Pitt, director ejecutivo de FASE, afirma: “Estamos encantados de poder compartir el conocimiento y la experiencia de Eva-Maria Barbosa, socia de Clyde & Co en Múnich y coordinadora de este proyecto, para ayudar a nuestros miembros a navegar por un entorno regulatorio que a menudo resulta complejo, tanto a nivel nacional como internacional”.

Clyde & Co participará los días 11 y 12 de mayo en la conferencia inaugural FASE Rendezvous en Barcelona, donde compartirá con líderes del sector su visión sobre la evolución regulatoria de la suscripción delegada en Europa.

Esta colaboración se enmarca en la práctica aseguradora europea integrada de Clyde & Co, con nueve oficinas en Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Polonia y España, y se apoya en la amplia experiencia del despacho en el apoyo a los MGA en el mercado británico.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos