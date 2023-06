CMS Albiñana & Suárez de Lezo refuerza sus áreas de Mercados y Servicios Financieros, y Procesal

CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha anunciado la incorporación de Alberto Mata Rodríguez y Salvio Codes Belda como nuevos socios las áreas de Mercados y Servicios Financieros, y Procesal respectivamente.

Alberto Mata, tras su paso por Gómez-Acebo & Pombo durante más de ocho años, ha sido hasta la fecha el director del área Legal en España de Deutsche Pfandbriefbank AG, banco especializado en operaciones de financiación inmobiliaria y financiación pública que ahora se incorporará a CMS Albiñana & Suárez de Lezo para reforzar el área de Mercados y Servicios Financieros con efectos a partir del 1 de septiembre. En la actualidad es además co-presidente del Comité de Jóvenes Abogados de la International Bar Association.

Licenciado en Derecho, y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, Alberto Mata Rodríguez cuenta también con un máster en derecho financiero (LL.M. Securities & Financial Regulation) en Georgetown University donde fue miembro de su Comité de Inversiones y Responsabilidad Social.

Asimismo, desde el año 2014 al 2020 ha colaborado de manera continuada con el Banco Mundial en la elaboración del informe Doing Business, y, actualmente es el secretario de la Junta Directiva de UNICEF Madrid; vicepresidente de la Fundación HogarSí; y miembro del Board of Trustees del Instituto Americano.

Alberto, a lo largo de su trayectoria profesional ha recibido distintos reconocimientos tales como el Premio de Excelencia del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid en el año 2014, o el Outstanding Young Lawyer of the Year 2013 in Recognition of William Reece Jr. Award y ha sido incluido en los rankings GC Power List Spain 2018 de Legal 500 y Economic Leaders For Tomorrow del Choiseul en los años 2018 y 2019, que reconoce a los cien jóvenes líderes en España el mundo de los negocios.

Salvio Codes Belda se incorpora como nuevo socio en el área Procesal del despacho. Desde el año 2019, Salvio Codes es socio de la firma Legal RCD y socio responsable de la práctica procesal en la oficina de Madrid. Durante su trayectoria también fue abogado en el área de Litigación y arbitraje de Gómez-Acebo & Pombo.

Salvio Codes Belda posee una amplia experiencia en el asesoramiento procesal a compañías inmobiliarias, entidades financieras, empresas del sector farmacéutico, compañías industriales, entidades aseguradoras y empresas del sector de la automoción. En los últimos años ha sido reconocido por diferentes Rankings y Directorios como Chambers & Partners, Legal 500 y Leaders League.

Para César Albiñana, la incorporación de Alberto Mata Rodríguez y Salvio Codes refuerza la posición de liderazgo del despacho en el asesoramiento al sector bancario y su alta especialización en la solución de problemas que van más allá de la resolución del litigio. “Estas incorporaciones suponen la consolidación de dos áreas de excelencia del despacho en el asesoramiento a nuestros clientes, y la convicción de que se incorporan dos profesionales con un alto grado de conocimientos jurídicos orientado a los negocios de nuestros clientes” concluye César.

