La comunidad de propietarios no puede imponer el nudismo en la piscina de la urbanización

Las actas de la comunidad demuestran que dichos estatutos no fueron aprobados

La Sala Primera del Supremo ha emitido su veredicto sobre los recursos presentados por los propietarios de apartamentos vacacionales situados en una urbanización donde la comunidad de propietarios había declarado como esencial la práctica nudista para el uso de los elementos comunes de la finca (piscina, jardines, etc.).

El Juzgado y la Audiencia Provincial descartaron la demanda de los propietarios tras argumentar que los estatutos, aprobados por unanimidad, requerían el nudismo para usar los bienes comunes. La Sala Primera, sin embargo, observa un error en la evaluación de las pruebas presentadas. Una lectura de las actas de la comunidad muestra claramente que dichos estatutos no fueron validados, y que las sentencias emitidas en otros procesos anteriores no contemplaron esta cuestión.

Debido a la ausencia de disposiciones legales que justifiquen la prohibición del uso de los elementos comunes por los demandantes, que son titulares conjuntos, resulta que la imposición del nudismo es contraria al principio de igualdad, representa una discriminación de los demandantes debido a sus creencias y opiniones y atenta contra su libertad de movimiento y su derecho a la privacidad.

Se estima el recurso de los propietarios demandantes, pues no se puede limitar su disfrute de los derechos que les corresponden en el régimen de propiedad horizontal sobre elementos comunes mediante contratación de servicios privados de seguridad. Esta restricción no se puede ejercer arbitrariamente sin fundamento, pues la opción de practicar nudismo es respetable y legítima, pero no se puede exigir sin una base para ello.

La sentencia dictamina la vulneración de los derechos fundamentales enunciados, y establece una indemnización por daño moral de mil euros.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos