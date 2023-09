Contratación no presencial y digital: desarrollo, riesgos, regulación y soluciones biométricas de identificación

Este pasado jueves 21 de septiembre, dentro de las actividades de Madrid Platfom 2023 en la sede del Ayuntamiento de Madrid, se ha desarrollado una sesión dedicada a la contratación no presencial y en red. Hemos conocido de la mano de SEPBLAC y FACEPHI sobre los riesgos legales y de negocio inherentes, también como mitigarlos mediante la aplicación de la tecnología, en un claro ejemplo de Compliance desde el diseño de las soluciones tecnológicas de onboarding y autenticación digital.

Esta necesidad de negocio que desde las áreas de Compliance y tecnología hay que cubrir surge del explosivo incremento de los negocios internacionales y digitales, que han supuesto un enorme desarrollo de la contratación no presencial y autenticación en la red. Realizarlas de forma segura y conforme a la normativa aplicable ha supuesto el desarrollo de soluciones de onboarding digital basadas en la biometría.

En primer lugar, de la mano del Director Ejecutivo de Flores Acevedo, José Miguel Flores Acuña, pudimos conocer la realidad de Chile y Latam sobre la contratación no presencial y la identidad digital, así como el Compliance y las buenas prácticas corporativas de las organizaciones como vector de transformación y generación de valor corporativo.

“En Chile es muy importante para nosotros prevenir y regular los delitos informáticos. La contratación que tenemos está incorporando novedades, especialmente con respecto a la aceptación del consumidor, que tiene derecho a retractarse”.

“La tecnología es la herramienta que más contribuye a que tengamos un comercio justo, sostenible y legal. Pudiendo actuar de manera correcta”.

Continuamos con una interesante mesa Redonda que ofreció una panorámica 360 grados de la realidad económica y jurídica de esta realidad económica y jurídica.

Estuvo participada por Ramón Villot Sánchez, Director Legal & Compliance de Facephi, empresa líder en España de soluciones de onboarding digital y reconocimiento biométrico, junto con Félix J. Pérez Campos, inspector en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (SEPBLAC) y Jorge Manrique de Lara, abogado, experto en Compliance y senior advisor en EBÍSUM All in one Compliance, con los que adquirimos una imagen completa de esta compleja y pujante realidad económica y jurídica.

Villot Sánchez apuntó que “la sociedad debe estar liderada por alguien con buenas ideas, para que vaya avanzando hacia una mejor legalidad y beneficios para los ciudadanos. En Europa tenemos ese camino trazado, pero es más difícil, a la vez que más ilusionante. Sus países tienen un nivel avanzado de exigencia”.

“Nuestro objetivo es que el sistema español y europeo sea suficientemente fuerte para evitar malas praxis y malas prácticas”, añadió.

Felix aportó la perspectiva del regulador, del marco legal que ahora mismo tenemos en España.

“Operaciones y negocios no presenciales, las empresas y entidades lo necesitan, pero se tienen que ceñir al marco regulatorio establecido. En España somos exigentes, y además muy rigurosos en la aplicación de estos criterios. Hay una pequeña disparidad en cómo se han adaptado, especialmente si hablamos de estos proveedores de servicios”.

Jorge Manrique plateo el “valor la actividad regulatoria y de supervisión de organismos como SEPBLAC en el desarrollo y refuerzo de la confianza de los usuarios en el comercio digital. Mi visión es que lejos de ser un stopper para el desarrollo, es que es necesario fomentar la confianza en el sistema y los operadores mediante la existencia de una regulación y supervisión que garantice el correcto funcionamiento”.

Ramón Villot añadió “hay muchas empresas que ya tienen sistemas implementados, y de repente tienen que adaptarse a nuevos requisitos, esto implica inmediatez, aunque no siempre es garantía de validez”.

“La primera llamada de las empresas es ayúdame a combatir el fraude, y lo primero que yo digo es qué elementos de seguridad tiene tu empresa, porque al introducir algunos, muy básicos, se reduce muchísimo”.

Además, también quisieron tratar el tema de la identidad digital y el ewallet, estuvieron de acuerdo en que las soluciones ya existen y están desarrolladas, pero hay que avanzar en sincronía con las necesidades de negocio.

Tanto Villot como Félix Pérez coincidieron en que no todos los proveedores de este servicio cumplen con las exigencias legales y que en el mercado hay un desconocimiento del proceso tecnológico que hay detrás de estas aplicaciones de onboarding.

A continuación, tuvo lugar la parte más práctica del foro, el ‘Workshop: Soluciones de éxito Facephi’, un taller en el que se mostraron los procesos de onboarding y autenticación mostrándonos el backoffice tecnológico que tienen en las soluciones de Facephi. Procesos de verificación a los que es ajeno el usuario, que lo que quiere es rapidez, pero son los que marcan la diferencia entre una solución segura y una no segura.

Freddy Simoes Iglesias, responsable comercial para Europa del sur, nos ilustro sobre la presencia de estas tecnologías en muchos de los sectores económicos. “Empezamos en el sector financiero, pero nos hemos ido metiendo en muchos otros, ahora las soluciones de seguridad y de identidad se necesitan en diversos ámbitos”.

Destaco como elementos diferenciales la experiencia de la compañía por cerca de quince años, su presencia internacional, que le ha permitido conocer diferentes estándares y el número de clientes activos que supera los 250, siendo 200 de ellos entidades financieras, también empresas biosanitarias y de alquiler de coches de forma directa en la vía pública.

De una forma sencilla pudimos conocer a alto nivel en que consiste la identificación y autenticación, las situaciones de intento de fraude y cómo sus sistemas están diseñados para detectarlos con soluciones que protegen a la empresa y a sus clientes.

Jorge Manrique concluyo apuntando que se había conseguido el objetivo de proporcionar una imagen completa de cómo aprovechar la potencialidad de negocio que nos proporcionan estos mercados digitales y deslocalizados de una forma segura y conforme a la normativa de aplicación.

“Nuevo negocio, mayores mercados dentro de un marco de seguridad jurídica gracias a las nuevas tecnologías”.

En este seminario de una forma práctica hemos conocido del desarrollo exponencial de la contratación no presencial y digital, los riesgos para las empresas y sus clientes, la regulación legal aplicable y las soluciones tecnológicas que se están desarrollando para cubrir estos requerimientos de forma segura para las partes.

