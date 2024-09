Convocado y abierto el plazo de inscripciones para el IV CONGRESO JURÍDICO ESPACIAL 2024 (Tres Cantos, 3 y 4 de octubre)

Entre sus miembros se cuenta con expertos profesionales, principalmente juristas, a los que se suman ingenieros, científicos, pilotos, médicos, y un largo etcétera, pues tanto el derecho aeronáutico como el espacial son disciplinas especialmente marcadas por su carácter multidisciplinar.

El programa del Congreso es el siguiente:

Jueves, 3 octubre 2024

9.30 – 10.00 H. INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA

Sr. D. Francisco Marín (Comunidad de Madrid)

Excmo. Sr. D. Jesús Moreno García, Alcalde de Tres Cantos

Sra. Dña. Belén García-Minguillán, Concejal de Desarrollo Económico e Innovación. Ayuntamiento de Tres Cantos

Dra. Dña. Elisa González Ferreiro, Presidenta Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE)

10.10 – 11.25 H. PANEL 1: INSTITUCIONAL: PERSPECTIVAS DEL SECTOR ESPACIAL

Moderadora: Dra. Doña Elisa González Ferreiro, Presidenta AEDAE

Ponentes:

Sr. D. Juan Carlos Cortés Pulido. Director de la Agencia Espacial Española (AEE)

Sr. D. Jorge Potti. Vicepresidente de Espacio de TEDAE

Sr. D. Jaime Martínez Muñoz. Director General de Promoción Económica e Industrial. Comunidad de Madrid

Dra. Doña. Ana Inés Gómez de Castro. Profesora de Astronomía y Astrofísica (UCM).

Sr. D. Andrés Catalán. Secretario General de la PAE

11.30 – 12.00 H. Coffee Break

12.10- 13.25 h- PANEL 2: NECESIDADES LEGALES DE INDUSTRIA ESPACIAL

Moderador: Dr. D. Efrén Díaz, Secretario General AEDAE

Ponentes:

Sr. D. Miguel Ángel García Primo. CEO de HISDESAT

Sr. D. Fernando García Martínez-Peñalver. Space Business Unit Director. INDRA

Sr. D. Simone Centouri. Chief Executive Officer. DEIMOS

Sr. D. Fernando Gomez-Carpintero, CEO de Airbus Crisa

Sra. Dña. Ana Molina, Directora General Corporativa de HISPASAT

Sr. D. Armando Gomeztagle Reza, Legal, Contract Manager & Compliance Officer. Thales Alenia Space España

13.30 – 14.30 H. PANEL 3: LA NUEVA REGULACIÓN ESPACIAL EUROPEA. REQUISITOS PARA EL LANZAMIENTO DE OBJETOS ESPACIALES.

Moderador: Dr. D. Fernando González Botija, Vocal AEDAE

Ponentes:

Sr. D. Ángel Moratillas, Subdirector General de Sistemas Espaciales (INTA)

Sr. D. Rafael Harillo Gómez Pastrana, Vocal AEDAE y Socio Director de Stardust Consulting.

Dr. D. Efrén Díaz Díaz, Secretario General AEDAE, Responsable del Área Espacial del Bufete Mas y Calvet.

Sr. D. Íñigo Zubía Saez, Aerospace Senior Broker. WTW.

Sr. D. Víctor Barrio Aranda, Vicepresidente Espacio de AEDAE, Hogan Lovells.

16.30 – 18.30 H. PANEL 4: “ENCUENTRO DE CLÚSTERES ESPACIALES”

Moderadora: Doña Belén García-Minguillán, Concejal de Desarrollo Económico e Innovación. Ayuntamiento de Tres Cantos

Ponentes:

Sr. D. Francisco Marín (Comunidad de Madrid). CLUSTER MADRID

Dr. D. Alejandro Ibrahim. CLUSTER ARAGÓN

José Luis García. CLUSTER CANARIAS.

Sr. D. José Javier Viñals, representante de Sener en la Junta Directiva de HEGAN-BASQUE AEROSPACE CLUSTER.

Sr. D. Josep Colomer Ferrer. Director Area Promotion Space Sector of Catalonia del IEEC (Institut d’Estudis Espacials de Catalunya). CLUSTER CATALUÑA

Sra. Dña. Angélica Robles. Gerente Espai Aero CV (Comunidad Valenciana)

CENA DE “ENCUENTRO ESPACIAL” BAJO ESTRELLAS (TBC)

Viernes, 4 octubre 2024

09.30 – 10.30 H.: PANEL 5: ECONOMÍA ESPACIAL

Moderadora: Doña Belén García-Minguillán, Concejal de Desarrollo Económico e Innovación. Ayuntamiento de Tres Cantos

Ponentes:

Sr. D. Héctor Guerrero. Subdirector General de Política y Estrategia Aeroespacial (MICIN). “PERTE Aeroespacial: ayudas y subvenciones”.

Sra. Dña. Ana María Marín. Delegada en el Comité Financiero y Administrativo de la ESA. Financiación de Programas Espaciales

Sr. D. Luis Socías, Managing Director de Invest in Madrid

Sr. D. Íñigo Estébanez de la Mata, Starburst. “Inversores en el sector espacial”

Responsables de economía espacial: Agencia Espacial Española (TBC)

10.35 – 11.50 H. PANEL 6: NUEVOS RETOS DE LA SOSTENIBILIDAD.

Moderador: D. Víctor Barrio, Vicepresidente AEDAE

Ponentes:

Empresas espaciales (TBC)

HISPASAT (TBC)

Sra. Dña. Mariella Graziano, Directora ejecutiva de Estrategia de Segmento Vuelo Espacial GMV. “La visión de GMV hacia un espacio más sostenible”

Sra. Dña. Esther Riobó Rubio. Jefa de Área de Regulación de HISPASAT

Sr. D. Juan Enrique González Laguna, Director General de STARTICAL

Sr. D. Diego Rodríguez Gómez, Director Desarrollo de Negocio, Espacio y Ciencia de SENER Aeroespacial y Defensa

Sr. D. Oriol Álvarez Trotta. Jefe de la Misión Copernicus LSTM de Airbus

11.55 – 12.25 h- COFFEE BREAK

12.30 – 13.45 H. PANEL 7: LA PROBLEMÁTICA DE LOS DESECHOS ESPACIALES

Moderador: D. Rafael Harillo, Vocal AEDAE

Ponentes:

Mr. Quentin Verspieren, Phd., Space Safety Programme and Protect Accelerator Coordinator, European Space Agency (ESA). “ESA Zero Debris Charter”

Ms. Cristina Pérez Hernández, Spanish Delegate to EU Space Projects-SST, PMP. Spanish Space Agency (AEE)

Mr. Joao Alves, SST Team Leader at EUSPA – EU Agency for the Space Programme (EUSPA)

Mr. Collin Mcleod. UK Space Regulator, UK Civil Aviation Authority. UK SPACE AGENCY

Mrs. Inês d’Avila, Space Safety & Space Transportation officer (PT SPACE)

Mr. Sergio Marchisio. Chairman of the European Centre for Space Law (ECSL). European Space Agency

13.50-14.00 h- CONCLUSIONES Y CLAUSURA.

Sra. Dña. Belén García-Minguillán, Concejal de Desarrollo Económico e Innovación. Tres Cantos

Sra. Dra. Dña. Elisa González Ferreiro, Presidenta Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE)

Embajada Hungría (Presidencia de la Unión Europea). TBC