ISACA Madrid Chapter organiza una nueva edición del Congreso de Auditoría y GRC , motivado por la creciente sensibilidad de las compañías en materia de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento , que se enfoca en generar una visión global de los procesos, gestión de riesgos, fraude, control interno y cumplimiento normativo y legislativo, sin dejar de lado la metodología y ejecución de revisiones y auditorías de los mismos.

Como es habitual en ISACA Madrid Chapter, esta jornada se compone de ponencias y mesas redondas con los mejores expertos en cada área, siempre bajo un enfoque práctico y casos de éxito, con la finalidad de conseguir un intercambio de conocimiento esencial y necesario en este tipo de jornadas.

Debido a la situación actual, en 2021 la cuarta edición del Congreso de Auditoría & GRC de ISACA Madrid se celebrará de nuevo en formato ONLINE los días 4, 11 y 18 de marzo, bajo el lema "Gestionando en (ciber)riesgo sistémico".

Contexto IV Congreso de Auditoría & GRC

En plena aceleración del proceso de digitalización ¿Estamos preparados para una caída prolongada de los grandes proveedores tecnológicos? ¿Qué medidas adoptan las infraestructuras críticas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales? ¿Cómo identifican, valoran y abordan nuestras empresas e instituciones los riesgos sistémicos?

Estas son algunas de las cuestiones que serán tratadas en el IV congreso de Auditoría y GRC, que tendrá lugar los próximos días 4, 11 y 18 de marzo, donde la temática general versará sobre las grandes amenazas a las que estamos expuestos en los tiempos actuales, de gran dinamismo y complejidad.

Programa

4 de marzo

18:00- Bienvenida

Vanesa Gil, Presidenta de ISACA Madrid

18:05- "Perspectiva de riesgos globales 2021: un futuro fracturado"

Emilio Granados Franco, Jefe de Riesgos Globales y Agenda Geopolítica del World Economic Forum

18:30- "Es el momento…"

Borja Álvaro, Socio de Risk Advisory de Deloitte

18:50- Mesa redonda: "Las grandes amenazas que nos acechan"

Soledad Antelada, Ingeniera en Ciberseguridad en Centro de Computación de Investigación Científico Energética Nacional en Berkeley Lab

Enrique Domínguez, Director Estratégico - Ciberseguridad en Entelgy-Innotec

David Muñiz, CISO de Talgo

José Francisco Pereiro Seco, Head of Privacy Tech | Group Data Protection Office | RISK | BNP Paribas

Modera: José Miguel Cardona, Socio de la División de Seguridad de la Información de Auren

20:00- Fin

11 de marzo

18:00- Bienvenida

Vanesa Gil, Presidenta de ISACA Madrid

18:05- Keynote: "Securing ecosystems in an era of rapid transformation".

Chris Dimitriadis, CISA, CISM, CRISC - Chair (2015‑2017), ISACA Board of Directors

18:20- Ponencia

Joaquín Castillón, Associate Partner de EY

18:40- Reflexiones...

18:50- Mesa redonda: "Grandes riesgos, vector proveedores"

Herminio del Campo Cueva, Director General del Centro de Cooperación Interbancaria (CCI)

Jorge Pérez, Gerente de Auditoría Interna en Mutua Madrileña

Antonio Ramos, CEO y socio fundador de LEET Security

Enrique Salgado, Global IT Manager de Cabify

Modera: Juan Antonio Calles, CEO de Zerolynx

20:00- Fin

18 de marzo

18:00- Bienvenida

Vanesa Gil, Presidenta de ISACA Madrid

18:05- Charla inaugural

David Barroso, Fundador de CounterCraft

18:20- Ponencia

Israel Hernández, Socio responsable de Cyber Crime de PwC

18:40- Reflexiones...

18:50- Mesa redonda: "De la resiliencia a la eficiencia"

Jaime Martínez, Manager, CyberRisk & Compliance de SIA*

Modera: Soraya Sabio, Responsable de Desarrollo de Negocio de Audea

20:00- Fin

Inscripción gratuita para prensa

