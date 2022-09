Se decide la convalidación o derogación del RDLey 16/2022, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar Debate del RDL sobre medidas de mejora de las personas trabajadoras al servicio del hogar Noticia 29-09-2022 ElDerecho.com

El Pleno del Congreso de los Diputados decidirá y votará, en la sesión de mañana jueves, 29 de septiembre, la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. La norma del Gobierno tiene como objetivo "equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena, descartando aquellas diferencias que no solo no responden a razones justificadas, si no que son discriminatorias".