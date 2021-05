Décima Edición del Foro de la Ciberseguridad de ISMS Forum

ISMS Forum -International Information Security Community- y su grupo de trabajo, Cyber Security Centre (CSC), organizan la Décima Edición del Foro de la Ciberseguridad el próximo jueves 27 de mayo de 2021 en formato online y en horario de 09.00h a 14:00h.

Uno de los ponentes estrella de este X Foro de la Ciberseguridad será John McCumber, Former Co-chair, National Institute of Standards and Technology (NIST).

John cuenta con más de veinticinco años de experiencia en seguridad de la información y operaciones de ciberseguridad, adquisición, gestión y desarrollo de productos, así como en el desarrollo de políticas de seguridad corporativas y la implementación de la seguridad en el diseño de tecnologías de la información. En su ponencia hablará sobre resiliencia y el marco de la NIST.

Por primera vez en el Foro de la Ciberseguridad de ISMS Forum, tendremos el placer de contar con el Dr. Eric Cole, CEO and Founder, Secure Anchor Consulting; Author of Cyber Crisis releasing June 2021; Official Member, Forbes Technology Council.

Cole es un experto en ciberseguridad de renombre mundial con más de 30 años de experiencia en seguridad de redes, que ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo de las ciberamenazas. Ha trabajado con una gran variedad de clientes, desde empresas de la lista Fortune 50, pasando por los principales bancos internacionales, hasta la CIA, para la que fue un hacker profesional. Como pionero en el ámbito de la ciberseguridad, ha sido incluido en el Infosec hall of Fame, ha recibido el premio Cyber Wingman de las Fuerzas Aéreas de EE.UU., ha sido galardonado con varios premios de la CIA y ha formado parte de la comisión sobre ciberseguridad del Presidente Obama.

También contaremos con la intervención de Leonardo De Vizio, Cybersecurity Policy Officer, Directorate General Communications Networks, Content and Technology, European Commission.

El trabajo del experto en la Comisión Europea se centra en la aplicación de la estrategia de ciberseguridad de la UE, la Directiva sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información (Directiva NIS), así como otras actividades de apoyo a la cooperación en materia de ciberseguridad en la UE. Su ponencia versará sobre "European Digital Security and Risk Strategy".

Fuente de la noticia: ISMS Forum

