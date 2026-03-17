Deloitte Legal incorpora a Alfonso Bayona, Borja Martín y Juan de Navasqüés para reforzar Corporate M&A

Un triple refuerzo que impulsa la propuesta de servicios integrales End-to-End M&A de Deloitte

Deloitte Legal refuerza su consolidación en transacciones corporativas de M&A especialmente dentro del sector energía e infraestructuras y del Private Equity con la incorporación, en calidad de socios, de Alfonso Bayona, Borja Martín y Juan de Navasqüés; una triple incorporación que refleja el liderazgo de la práctica de Corporate M&A del Despacho.

Con este movimiento, Deloitte Legal refuerza su posicionamiento en el asesoramiento en fusiones y adquisiciones en el sector energético, en proyectos de infraestructuras y de Private Equity, prácticas insignia del plan estratégico del Despacho.

Deloitte Legal ofrece un asesoramiento con especialización sectorial en materia transaccional, alineado con la estrategia End-to-End M&A sobre la que se basa el servicio diferencial que ofrece Deloitte a sus clientes acompañándolos a lo largo de todo el ciclo de la operación.

Con más de 20 años de experiencia, Alfonso Bayona cuenta con una amplia especialización en transacciones corporativas internacionales dentro de los sectores de Energía, Infraestructuras y Recursos Naturales, asesorando a las compañías en cuestiones societarias, contractuales y financieras. Alfonso ha sido reconocido por el directorio internacional Chambers & Partners en la categoría Energy & Natural Resources.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, Alfonso cuenta con un Master of Laws (LLM) por la Université de Namur (Bélgica) y un certificado de Business Law, Corporate Finance, Venture Capital & Blockchain for lawyers por la Universidad de California Berkeley.

Borja Martín cuenta con una dilatada trayectoria especializándose en operaciones M&A y Private Equity, y en procesos de adquisición y de desarrollo de proyectos enfocados en Energía, Infraestructuras e Inmobiliario. Cuenta con la Licenciatura en Derecho y Diplomado en Gestión Empresarial por la Universidad CEU San Pablo y posé el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE Business School y el Máster en Derecho Privado (especialidad en Derecho Mercantil) por la Universidad Complutense de Madrid.

Por su parte, Juan de Navasqüés cuenta con 15 años de asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en operaciones M&A y Private Equity, especialmente, en operaciones de compraventa de activos energéticos y en todas las fases de los proyectos de energía. Juan es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha completado el Advance Management Program del IE Business School.

Tres nuevas incorporaciones que se suman al equipo de Corporate M&A Legal, una práctica que ha contado recientemente con el refuerzo de Inmaculada Castelló, abogada con una amplia experiencia en transacciones corporativas en el sector sanitario. El equipo de M&A de Deloitte Legal ha sido reconocido líder en el asesoramiento en M&A por volumen de operaciones, según Mergermarket, TTR y Refinitiv/LSEG.

En palabras de Enrique Gutiérrez, socio responsable de Deloitte Legal: “estamos muy orgullosos de contar en nuestro equipo con tres perfiles profesionales tan excepcionales como son Alfonso, Borja y Juan. Los tres contribuirán a ampliar nuestras capacidades y a acompañar a nuestros clientes en sectores con gran proyección de crecimiento y complejidad regulatoria como el de la energía e infraestructuras”.

A su vez, Begoña Fernández, socia responsable del área legal del Despacho, añade que “Alfonso, Borja y Juan aportan un enorme conocimiento sectorial en nuestra práctica de Corporate / M&A. Su incorporación representa un hito más en nuestra estrategia de crecimiento sostenido en una de las áreas más relevantes de nuestro Despacho”.

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