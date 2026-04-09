Dentons incorpora a Guillermo Bailach Miró como nuevo socio de Fiscal

Su fichaje responde al desarrollo de la práctica en España y al crecimiento de la demanda en asesoramiento fiscal sofisticado y en operaciones multijurisdiccionales

Dentons ha incorporado a Guillermo Bailach Miró como nuevo socio del Departamento Fiscal de su oficina española.

El fichaje de Bailach responde a la apuesta de la firma por consolidar su capacidad de asesoramiento en operaciones complejas, ante el crecimiento de la demanda en el ámbito de la fiscalidad transaccional, estructuración internacional y el aseguramiento de riesgos fiscales.

Bailach, con una trayectoria profesional de más de 15 años y proveniente del despacho DLA Piper, está especializado en el asesoramiento fiscal en operaciones de M&A de alto valor, así como en reestructuraciones empresariales (fusiones, escisiones y reorganizaciones transfronterizas) y estructuración fiscal internacional, particularmente en sectores regulados como el asegurador y ciencias de la vida. Asimismo, cuenta con una sólida experiencia en el ámbito de los seguros de manifestaciones y garantías (W&I), en la suscripción de pólizas para la cobertura de riesgos fiscales, y en el asesoramiento en procedimientos tributarios complejos de todo tipo.

Antes de su incorporación a Dentons, Bailach ha desarrollado su carrera en firmas como DLA Piper, EY, o Ramón y Cajal Abogados. Su perfil combina una destacada experiencia internacional -con estancias en Londres y Nueva York- con una sólida proyección académica, siendo profesor de Derecho Tributario y director de los cursos de especialización en fiscalidad de las operaciones inmobiliarias y la imposición mínima global de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, ha sido profesor en el programa de Posgrado en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Buenos Aires.

Además, su alto prestigio profesional y reconocimiento en el mercado le ha valido la distinción en directorios internacionales de prestigio como ITR World Tax (Rising Star 2025) y The Legal 500.

Jabier Badiola, socio director de Dentons en España, ha subrayado que “la incorporación de Guillermo supone un paso estratégico en el fortalecimiento de la práctica Fiscal. Su perfil técnico, su experiencia internacional y su profundo conocimiento de operaciones complejas y seguros de riesgos transaccionales aportarán un valor diferencial a nuestros clientes y refuerzan nuestra posición en áreas de alto valor añadido”.

Por su parte, Guillermo Bailach ha señalado que “la fortaleza internacional de Dentons y su decidida apuesta por el crecimiento en España representan una excelente oportunidad para seguir desarrollando una práctica altamente especializada en fiscalidad transaccional. Mi objetivo es contribuir activamente a ese crecimiento”.

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