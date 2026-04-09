Prevención, IA y estrategia redefinen el arbitraje: Foro Gerencias Legales y Arbitraje Miami 2026

Expertos internacionales de compañías y organismos líderes a nivel global como FIFA, OHLA, Binswanger y Akerman destacan la necesidad de anticipar riesgos, reforzar la gobernanza contractual y adaptar el arbitraje a sectores como tecnología, energía y deporte

El Foro Gerencias Legales y Arbitraje Miami 2026 se ha celebrado en la sede de McDermott Will & Schulte y ha sido organizado por Gericó Associates.

Un evento que reunió a líderes jurídicos, árbitros internacionales y responsables legales de empresas, con la participación de compañías y organismos líderes a nivel global como FIFA, OHLA, Binswanger y Akerman, consolidando a Miami como punto de encuentro del arbitraje internacional vinculado a América Latina.

A lo largo de la jornada, uno de los principales consensos fue claro: el arbitraje ya no puede entenderse únicamente como un mecanismo reactivo, sino como parte de una estrategia integral de prevención de riesgos, estructuración contractual y toma de decisiones empresariales.

En el ámbito de infraestructura y construcción, los expertos coincidieron en que muchas controversias no son nuevas, pero sí persistentes, y responden a fallas estructurales en la gestión de proyectos.

Daniel Cuentas, árbitro en Perú, señaló: “Los problemas en contratos de construcción no son nuevos, pero sí persistentes. La prevención existe, pero compite con las presiones del proyecto y los intereses individuales de cada parte. Además, la integración entre lo técnico y lo legal sigue siendo el punto más frágil y probablemente la principal causa de que las controversias escalen a un arbitraje”.

En esta línea, Giorgio Schiappa-Pietra, gerente legal de Binswanger (Perú), subrayó la importancia de anticiparse a los conflictos desde el diseño contractual: “Es clave establecer cláusulas de prevención y definir cronogramas adecuados para anticipar contingencias. También resulta fundamental capacitar a ingenieros y abogados para que hablen un mismo idioma. Asimismo, no se deben inflar las pretensiones en las controversias arbitrales y es necesario contemplar aspectos laborales, de seguridad y salud en el trabajo y medioambientales, diferenciando además los riesgos entre obra pública y privada”.

Grace Castro, senior legal y PMP en Cementos Pacasmayo, reforzó esta visión preventiva: “Es fundamental gestionar los conflictos mediante cláusulas de alerta temprana y una adecuada gestión de riesgos, así como impulsar capacitaciones que alineen el lenguaje contractual entre abogados e ingenieros”.

En el ámbito del arbitraje de inversión y grandes proyectos internacionales, se destacó la necesidad de una gestión integral del riesgo.

Sandra Jiménez, general counsel de Sinohydro Perú, explicó: “En arbitraje de inversión, la mejor defensa comienza con la prevención y una gestión temprana del riesgo. En proyectos de infraestructura, una gobernanza contractual sólida es clave para sustentar posiciones y proteger la inversión. Además, el riesgo en operaciones transfronterizas no es solo legal, sino también operativo, cultural y reputacional. La elección del foro y la conducción del proceso impactan directamente en los costos, los tiempos y la eficiencia”.

El avance tecnológico está generando nuevas tipologías de conflictos, especialmente en el ámbito financiero y digital.

Camilo Vázquez, presidente del Comité de Arbitraje de ICC Nuevo León (México), destacó: “Las disputas derivadas de contratos financieros o fintech incluirán cuestiones regulatorias, de tratamiento de datos y de tecnología. Es fundamental involucrar a la dirección jurídica desde la fase inicial de selección del mecanismo de resolución de controversias, para mapear autoridades regulatorias y riesgos asociados. El arbitraje, por su privacidad, confidencialidad y especialización, es una herramienta especialmente adecuada para este tipo de disputas”.

Más allá de la resolución de conflictos, el foro puso el foco en el valor estratégico del litigio y el arbitraje dentro de la empresa.

Daniel Becker, socio de BBL Advogados, afirmó: “El litigio es un activo estratégico que puede contribuir a reducir y controlar los riesgos de las disputas. Para ello, es fundamental la colaboración entre abogados internos, externos y las distintas áreas del negocio, así como redactar cláusulas arbitrales a medida para cada contrato, evitando el uso de modelos estándar”.

En sectores como la energía, el rol del abogado interno adquiere un peso creciente en la toma de decisiones.

Alberto Villanueva, legal counsel global en SoEnergy International, señaló: “El abogado in-house debe asumir un rol estratégico y preventivo en la transición energética en América Latina. Es clave un acompañamiento constante y una comunicación más clara y efectiva con el negocio”.

El foro también abordó el crecimiento del arbitraje en sectores emergentes como el deporte y los esports.

Luis Fernández, árbitro del TAS-CAS, explicó: “Existe una diferencia clave entre el arbitraje deportivo y el comercial en cuanto a la ejecución de los laudos. Mientras que en otros ámbitos puede ser compleja y prolongada, en el arbitraje deportivo, especialmente en el fútbol, suele ser rápida, ya que el incumplimiento conlleva sanciones deportivas. Además, los esports están generando un volumen creciente de conflictos y requieren estructuras jurídicas, contractuales y de resolución de disputas más desarrolladas”.

En esta misma línea, Felipe Hasson, general counsel en GMX Group, apuntó: “El ecosistema de los esports sigue siendo en gran medida amateur y requiere sistemas de resolución de disputas más efectivos y especializados”.

Por último, Marc Gericó, socio director global de Gericó Associates, concluyó que: “Este foro confirma que el arbitraje ha dejado de ser una herramienta exclusivamente reactiva para convertirse en un elemento estratégico dentro de la gestión empresarial. Hoy, las compañías más avanzadas están integrando la prevención de conflictos, la sofisticación contractual y la toma de decisiones legales en el núcleo de su estrategia de negocio. El rol de la función legal está evolucionando rápidamente hacia un perfil mucho más anticipativo, transversal y conectado con la realidad operativa de las organizaciones”.

El Foro Gerencias Legales y Arbitraje Miami 2026 evidenció el creciente protagonismo del arbitraje como herramienta central para la gestión de riesgos en América Latina, especialmente en sectores altamente regulados y en proyectos de gran escala.

La elección de Miami como sede refuerza su posición como hub internacional para la resolución de disputas vinculadas a la región, en un contexto donde la sofisticación contractual, la prevención de conflictos y la especialización jurídica se consolidan como factores clave para la competitividad empresarial.

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