Dentons incorpora a Inmaculada Castelló como nueva socia de Mercantil

La oficina española de Dentons ha incorporado a Inmaculada Castelló como nueva socia de Mercantil.

Castelló, hasta ahora socia de Pinsent Masons en Madrid, cuenta con casi 20 años de experiencia profesional, en fusiones y adquisiciones (M&A), inversiones y reestructuraciones empresariales, tanto nacionales como internacionales, especialmente en los sectores de tecnología, industria y en el área de ciencias de la salud. Asimismo, cuenta con una dilatada experiencia asesorando en operaciones del sector inmobiliario y financiero, incluidas reestructuraciones de entidades bancarias.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, antes de unirse a Pinsent Masons trabajó en los departamentos de Mercantil de Ramón y Cajal (en calidad de socia) y Cuatrecasas. Además, es secretaria de la Asociación Española de Salud Digital. Su conocimiento del sector le ha valido reconocimientos como ‘Lawyer of the Year – Health Care Law’ por el directorio Best Lawyers, y fue incluida en la lista de los 30 mejores abogados de España en 2022 por Iberian Lawyer.

Para Jabier Badiola, socio director de Dentons en España, “la incorporación de Inmaculada, con su amplio y reconocido conocimiento sectorial y del mercado, impulsará aún más un área en la que prevemos mucho crecimiento a corto plazo”.

Por su parte, Inmaculada Castelló, afirma que “la unión a un gigante como Dentons es un nuevo reto profesional que afronto con mucha ilusión y espero poder aportar mi esfuerzo y trabajo para contribuir al crecimiento y desarrollo imparable de la firma en España”.

