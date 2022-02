Día de Internet Segura 2022

Este día no solo pretende la creación de una Internet más segura, sino una Internet mejor, a través del uso responsable, respetuoso, crítico y creativo que todos hagamos.

El 8 de febrero de 2022 se celebra en todo el mundo el Día de Internet Segura o Safer Internet Day #SID2022, bajo el lema en esta edición ‘Juntos por una Internet mejor (Together for a better internet)’. Se trata de un evento promovido por la red INSAFE/INHOPEcon el apoyo de la Comisión Europea, que se celebra cada mes de febrero con el objetivo de promover un uso seguro y positivo de la tecnología, especialmente entre niños y jóvenes.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), y como cada año, se unen a la iniciativa internacional y celebran el #DíaDeInternetSegura con un evento que tendrá lugar el martes 8 de febrero en el Auditorio Ciudad de León. De esta manera, retoman la organización de esta jornada en formato presencial, con un completo programa de actividades que también se retransmitirán en directo.

Safer Internet Day

A modo de curiosidad, el SID se celebra el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año y reúne a millones de personas de todo el mundo para impulsar cambios positivos y concienciar acerca de la seguridad en Internet, organizando distintos eventos y actividades.

Este día no solo pretende la creación de una Internet más segura, sino una Internet mejor, a través del uso responsable, respetuoso, crítico y creativo que todos hagamos.

El SID se dirige a todos los públicos: niños y jóvenes; padres, tutores, profesores, educadores y trabajadores sociales; así como las empresas, organismos y responsables políticos, animándoles a participar de forma activa en la creación juntos de una Internet mejor.

