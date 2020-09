‘Observatorio Coinmotion de Criptoactivos’ Día de la Educación Financiera en España Noticia 23-09-2020 ElDerecho.com

La Radiografía de la Quinta Directiva en Europa recoge la situación de la Quinta Directiva en algunos países destacados de la UE. En ESPAÑA, a día de hoy, todavía no se ha aplicado. De hecho, hasta que no salga adelante el nuevo Anteproyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales no se sabrá si la entidad competente será la CNMV o el propio Banco de España.