Díaz anuncia que la derogación del despido por bajas justificadas se aprobará el próximo martes

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado ayer miércoles que la derogación del artículo 52 apartado 'd' del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por acumulación de bajas médicas justificadas, se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios tras reunirse con el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de España, Joaquín Nieto, donde ha señalado que su derogación va mañana mismo a la Comisión General y que el tránsito siguiente es el Consejo de Ministros. Preguntada sobre si se derogará algo más de la reforma laboral, Díaz ha afirmado que únicamente va el artículo 52 'd', y ha dejado claro que su derogación va a ser "una gran noticia" para que se dejen de vivir situaciones degradantes en España y que se evite así que un trabajador pueda perder su puesto de trabajo estando en una situación vulnerable.

También ha puesto en valor el trabajo del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, que está trabajando en la parte urgente a derogar de la reforma laboral en las mesas del diálogo social con los interlocutores sociales. "Vamos a dejarlos trabajar y que los interlocutores, tanto empresarios como sindicatos, trabajen con tranquilidad y me consta que lo están haciendo mucho y bien", ha remarcado.

Preguntada sobre cuántos trabajadores se han visto afectados por este artículo, la ministra ha señalado que no hay datos, pero que sí que tienen informaciones que apuntan que algunos sectores, como el del telemarketing, han despedido por esta vía. No obstante, ha dejado claro que hasta que no haya un informe no se pueden dar datos veraces, pero ha afirmado que le consta que esta semana no se ha producido ningún despido más por esta vía.

Asimismo, Díaz ha indicado que los empresarios no simpatizan con esta medida y que se sienten "igual de incómodos" que el Gobierno y que los sindicatos. Además, la ministra ha destacado que este artículo no tenía antes aplicación y que fue el Tribunal Constitucional el que abrió un debate que no existía.

Acerca del supuesto retraso de la derogación de este artículo, Díaz ha resaltado que "se le puede criticar todo, pero que la (falta de) rapidez no". "Llevamos tres semanas aquí y hemos hecho cosas que son muy importantes", ha remarcado, tras apuntar que se ha tenido que cumplir rigurosamente con el trámite, que eran 15 días.

También ha dejado claro que no suscitó debate ni hubo discusión respecto a su derogación y ha dado las gracias, porque "es muy importante que España se asemeje a los países de su entorno".

Una vez se apruebe su derogación, el artículo desaparecerá del Estatuto de los Trabajadores. Así, los empresarios tendrán los mecanismos de despido ordinario, que "tienen mayores dificultades".

Sobre la postura del Ministerio sobre que la Audiencia Nacional avale que las pausas para fumar o tomar café se descuenten de la jornada, la ministra ha afirmado que se está estudiando si todo es tiempo de trabajo o no. "Vamos a estudiarlo, pero con prudencia y rigor y cuando concluyamos si es posible o no y si tenemos vía para ello, legislaremos, pero esto es lo que se denominaba como 'tiempo del bocadillo' y venía funcionando de este modo", ha apostillado.

